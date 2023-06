TV-Guide zur Fußball-WM der Frauen 2023: Hier verfolgt ihr alle Spiele live im Fernsehen

Vom 20. Juli bis zum 20. August 2023 findet in Australien und Neuseeland die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt. Lange Zeit war nicht klar, ob das Turnier auch in Deutschland übertragen wird, seit dem 15. Juni aber steht fest, dass die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland die Spiele übertragen.

Möglich macht es ein Vertrag der Fifa mit der European Broadcasting Union (EBU), womit die Ausstrahlung in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien gesichert ist. Wo die Spiele dann im deutschen TV live zu sehen sind, verraten wir euch hier!

>> Fußball-WM der Frauen 2023: Kader, TV-Übertragung – alle Infos <<

Frauen-WM 2023: Die Anstoßzeiten in der Übersicht

Die Anstoßzeiten für deutsche Fans sind denkbar ungünstig. Denn die Spiele finden am sehr frühen Morgen bzw. am Vormittag deutscher Ortszeit statt. Dort aber dürften die meisten Fans auf der Arbeit beschäftigt sein.

>> Frauen-WM 2023: Der Spielplan im Überblick – Gruppen & Termine <<

Doch nicht nur deutsche Fans werden mit den Anstoßzeiten nicht uneingeschränkt glücklich sein, denn insgesamt wird die WM in vier unterschiedlichen Zeitzonen mit 13 verschiedenen Anstoßzeiten ausgetragen. Daher werden auch andere Regionen und Länder sicher ihre „Probleme“ mit den Anstoßzeiten haben.

Hier sind die Zeiten in der Übersicht:

Die Anstoßzeiten nach Ortszeit

12:00 Uhr

12:30 Uhr

13:00 Uhr

14:00 Uhr

14:30 Uhr

17:00 Uhr

17:30 Uhr

18:00 Uhr

18:30 Uhr

19:00 Uhr

19:30 Uhr

20:00 Uhr

20:30 Uhr

Die Anstoßzeiten nach deutscher Zeit (MESZ)

03:00 Uhr

04:00 Uhr

04:30 Uhr

06:30 Uhr

07:30 Uhr

08:00 Uhr

09:00 Uhr

09:30 Uhr

11:30 Uhr

12:00 Uhr

12:30 Uhr

13:00 Uhr

14:30 Uhr

Frauen-WM 2023: Termine und Uhrzeiten der Spiele

Bereits seit dem 1. Dezember 2022 sind die Begegnungen und genauen Anstoßzeiten der Spiele in Australien und Neuseeland bekannt. Wer sie nach der Einigung der Rechtefrage ausstrahlt hingegen noch nicht.

>> Frauen-WM 2023: Das sind die Star-Spielerinnen der Fußball-WM <<

Hier zeigen wir euch eine Übersicht über die bisherigen Paarungen und Uhrzeiten. Wenn feststeht, welcher Sender die Spiele überträgt, liefern wir euch diese Information nach.

1. Spieltag der Gruppenphase

20. Juli 2023, 09.00 Uhr: Neuseeland – Norwegen

20. Juli 2023, 12.00 Uhr: Australien – Irland

21. Juli 2023, 04.30 Uhr: Nigeria – Kanada

21. Juli 2023, 07.00 Uhr: Philippinen – Schweiz

21. Juli 2023, 09.30 Uhr: Spanien – Costa Rica

22. Juli 2023, 03.00 Uhr: USA – Vietnam

22. Juli 2023, 09.00 Uhr: Sambia – Japan

22. Juli 2023, 11.30 Uhr: England – Haiti

22. Juli 2023, 12.00 Uhr: Dänemark – China

23. Juli 2023, 07.00 Uhr: Schweden – Südafrika

23. Juli 2023, 09.30 Uhr: Niederlande – Portugal

23. Juli 2023, 12.00 Uhr: Frankreich – Jamaika

24. Juli 2023, 08.00 Uhr: Italien – Argentinien

24. Juli 2023, 10.30 Uhr: Deutschland – Marokko

24. Juli 2023, 12.30 Uhr: Brasilien – Panama

25. Juli 2023, 04.00 Uhr: Kolumbien – Südkorea

2. Spieltag der Gruppenphase

25. Juli 2023, 07.30 Uhr: Neuseeland – Philippinen

25. Juli 2023, 10.00 Uhr: Schweiz – Norwegen

26. Juli 2023, 07.00 Uhr: Japan – Costa Rica

26. Juli 2023, 09.30 Uhr: Spanien – Sambia

26. Juli 2023, 12.00 Uhr: Kanada – Irland

27. Juli 2023, 03.00 Uhr: USA –Niederlande

27. Juli 2023, 09.30 Uhr: Portugal – Vietnam

27. Juli 2023, 12.00 Uhr: Australien – Nigeria

28. Juli 2023, 02.00 Uhr: Argentinien – Südafrika

28. Juli 2023, 10.30 Uhr: England – Dänemark

28. Juli 2023, 13.00 Uhr: China – Haiti

29. Juli 2023, 09.30 Uhr: Schweden – Italien

29. Juli 2023, 14.30 Uhr: Panama – Jamaika

29. Juli 2023, 12.00 Uhr: Frankreich – Brasilien

30. Juli 2023, 06.30 Uhr: Südkorea – Marokko

30. Juli 2023, 11.30 Uhr: Deutschland – Kolumbien

>> Frauen-WM 2023: Alle Spielorte der Fußball-WM im Überblick <<

3. Spieltag der Gruppenphase