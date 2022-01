Freundin wirft Mason Greenwood häusliche Gewalt vor

Mason Greenwood von Manchester United sieht sich schlimmen Vorwürfen ausgesetzt. Seine Freundin Harriet Robson wirft dem 20 Jahre alten Profi-Fußballer häusliche Gewalt vor. Sie postete auf Instagram diverse Fotos und Videos, die sie mit zahlreichen Blutergüssen und mit einer blutverschmierten Wunde im Gesicht zeigten. Dazu schrieb sie: „Das geht an alle, die wissen wollen, was Mason Greenwood mir gerade antut.“ Kurze Zeit später löschte die Mode-Influencerin, die über 280.000 Follower auf Instagram hat, die hochgeladenen Postings wieder.

Englischen Medienberichten zufolge teilte ein United-Sprecher mit: „Wir sind uns der Bilder und Anschuldigungen bewusst, die in den sozialen Medien kursieren. Wir werden keine weiteren Kommentare abgeben, bis die Fakten geklärt sind. Manchester United duldet keine Gewalt jeglicher Art.“ Es gelte die Unschuldsvermutung. Auch Greenwood äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen.

Man Utd: „We are aware of images and allegations circulating on social media. We will not make any further comment until the facts have been established. Manchester United does not condone violence of any kind.“

