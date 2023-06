Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland: Das ist Deutschlands möglicher Weg ins Finale

Am 20. Juli 2023 beginnt die Fußballweltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland. Als zweifacher Weltmeister und Rekord-Europameister (acht Titel) fliegt die DFB-Elf als eine der Favoriten nach Down Under.

Wie aber sieht der Spielplan aus? Auf welche Gegner trifft die Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg? Und wer könnten mögliche Stolpersteine auf dem Weg zum Titel werden? Wir verraten es euch!

WM-Spielplan der DFB-Elf: Die Vorrunde des deutschen Teams

In der Vorrunden-Gruppe H hat die DFB-Elf eine absolut machbare Gruppe erwischt. Gegner sind zum Auftakt die Frauen aus Marokko, die bei Normalform für die DFB-Elf nicht mehr als einen Sparringspartner darstellen dürften. Die Marokkanerinnen befinden sich auf Rang 73 der Fifa-Weltrangliste und sind erstmals überhaupt bei einer WM dabei, Deutschland ist hinter den USA auf Rang zwei und damit absoluter Favorit, wenn es am 24. Juli dann erstmals um Punkte bei der WM geht.

Die zweite Partie findet am 30. Juli gegen das Team aus Kolumbien statt. Dieses Spiel dürfte bedeutend schwerer werden, sind die Südamerikanerinnen doch auf Platz 26 in der Welt zu finden und somit ein erster möglicher Stolperstein für die Elf von Martina Voss-Tecklenburg. Dennoch ist die DFB-Elf auch in diesem Spiel Favorit und sollte hier mit drei Punkten vom Platz gehen.

Das abschließende Gruppenspiel wird gegen das Team aus Südkorea ausgetragen. Die Asiatinnen gelten als spielstark und sind nicht umsonst amtierende Vize-Asienmeisterinnen. Daher ist hier durchaus Vorsicht geboten für die deutsche Elf, wenn es am 3. August in diesem Duell wahrscheinlich um den Gruppensieg gehen wird.

WM-Spielplan der DFB-Elf: Achtelfinale

Geht man davon aus, dass die Elf von Martina Voss-Tecklenburg ihrem Favoritenstatus in allen drei Vorrundenspielen gerecht wird, geht die DFB-Elf als Gruppensieger ins Achtelfinale. Hier könnte dann allerdings bereits ein richtig schwerer Brocken warten. Denn in Gruppe F sind sowohl Frankreich als auch Brasilien vertreten. Jamaika darf man noch mit einigen Abstrichen Außenseiterchancen zurechnen, die Elf aus Panama wird kaum Chancen auf das Achtelfinale haben.

Es könnte daher bereits im Achtelfinale zu einem echten Highlight bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland kommen. Ein frühes Turnieraus wäre der deutschen Auswahl natürlich nicht zu wünschen, ab dem Achtelfinale wird man sich mit dem Gedanken aber wohl auseinandersetzen müssen.

WM-Spielplan der DFB-Elf: Viertelfinale

Im Viertelfinale könnten dann die „Three Lionesses“ warten. Die Engländerinnen dürften sich wohl in Gruppe D gemeinsam mit Dänemark, China und Haiti durchsetzen. Sollten die Damen von der Insel auch das Achtelfinale gewinnen, würde die deutsche Mannschaft warten und es käme zu einer Neuauflage des EM-Finales.

Sollte England aber scheitern, wäre auch ein Aufeinandertreffen mit den Teams aus Kanada oder Australien möglich, die in Gruppe B mit Irland und Nigeria um das Weiterkommen kämpfen. Voraussetzung ist aber natürlich immer, dass die deutsche Elf ebenfalls das Achtelfinale übersteht.

WM-Spielplan der DFB-Elf: Halbfinale

Erreicht die DFB-Elf das Halbfinale, könnten bei entsprechendem Turnierverlauf die Teams aus Dänemark, Kanada und Australien warten. Ebenso möglich wäre aber auch ein Wiedersehen mit den Südkoreanerinnen. Je nachdem, auf wen man im Achtelfinale trifft, könnte es auch ein Halbfinale gegen die Französinnen oder Brasilianerinnen geben.

WM-Spielplan der DFB-Elf: Finale

Erst im Finale könnte die DFB-Auswahl auf Teams aus den Gruppen A, C, E und G treffen. Hier wären gleich eine ganze Menge Hochkaräter möglich. So spielen die Weltmeisterinnen von 1995 aus Norwegen in Gruppe A und könnten ein möglicher Finalgegner sein. In Gruppe C spielen Japan, Weltmeister von 2011, und Spanien mit und wären somit ebenfalls ein möglicher Finalgegner der deutschen Elf.

In Gruppe E ist Rekordweltmeister USA (4 Titel) vertreten, auch die Niederländerinnen darf man durchaus zum erweiterten Favoritinnenkreis dazuzählen. Gruppe G beheimatet unter anderem Schweden, Europameister von 1984, und Italien. Der Weg zum Titel wird also alles andere als leicht werden.

