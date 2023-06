Der Weg der DFB-Damen zur WM 2023: Trainingslager, Vorbereitungsspiele, Kaderbekanntgabe

Am 20. Juli 2023 beginnt die Fußballweltmeisterschaft der Frauen in Neuseeland und Australien. Den Auftakt macht das Match zwischen den Neuseeländerinnen und dem Team aus Norwegen. Bis dahin aber gibt es noch Trainingslager, Vorbereitungsspiele, die Bekanntgabe des Kaders und viele weitere Schritte zu gehen, ehe das Turnier auf der Südhalbkugel beginnt. Wir klären euch über den Weg der DFB-Frauen bis zum Turnierstart auf.

Der Weg der DFB-Damen zur WM in Australien: Wann endet die Bundesliga-Saison der Frauen?

Der letzte Spieltag in der Frauen-Bundesliga geht am 29. Mai über die Bühne. Anders als bei den Herren findet das DFB-Pokalfinale nicht eine Woche danach statt, sondern wird bereits am 18. Mai 2023 gespielt. Somit haben die Nationalspielerinnen knappe drei Wochen Zeit, bis die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft so richtig beginnt.

Der Weg der DFB-Damen zur WM in Australien: Start der Vorbereitung

Der Start der WM-Vorbereitung beginnt für das Team um Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 20. Juni 2023 in Herzogenaurach, wo ein einwöchiges Trainingslager bezogen wird. Dabei findet am 24. Juni 2023 auch ein Vorbereitungsspiel gegen die Auswahl aus Vietnam statt. Anpfiff ist um 18.15 Uhr in Offenbach.

Allerdings wird der Start der Vorbereitung bereits vom FC Bayern torpediert. Denn wie bekannt wurde, sollen die Spielerinnen Lina Magull, Sydney Lohmann, Lea Schüller, Carolin Simon und Klara Bühl erst am 23. Juni statt, wie geplant, am 20. Juni in die WM-Vorbereitung einsteigen. Alexandra Popp fand klare Worte, nachdem Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und der sportliche Leiter der Nationalmannschaften beim DFB Joti Chatzialexiou den Schritt der Bayern veröffentlicht hatten.

„Ich weiß, dass es nicht von den Spielerinnen kommt und die Spielerinnen da einfach gerade in einer richtigen scheiß Situation stecken. Sie wurden in eine scheiß Situation gebracht von ihrem eigenen Verein“, so Popp im „kicker“. „Es gab Absprachen, es wurde ja auch etwas unterschrieben von allen Vereinen, dass wir eher anreisen dürfen. Dass dann plötzlich mehr oder weniger hinterrücks so eine Entscheidung fällt vom FC Bayern, hat uns, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen schockiert.“ Als Konsequenz nominierte die Bundestrainerin drei weitere Spielerinnen zum ersten Teil der Vorbereitung nach.

Am 30. Juni 2023 startet der zweite Teil der Vorbereitung, der bis zum 9. Juli erneut in Herzogenaurach stattfindet. Am 7. Juli wird dann das finale Vorbereitungsspiel gegen Sambia im Fürther Ronhof ausgetragen. Am 10. Juli bricht der Tross dann schließlich nach Australien auf.

Der Weg der DFB-Damen zur WM in Australien: Das sind die Vorbereitungsspiele

Bis zum Anpfiff in Auckland, Neuseeland, sind es nur noch wenige Wochen. Bis dahin bestreitet das Team um Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg noch zwei Vorbereitungsspiele, ehe es dann am 24. Juli 2023 in der Gruppenphase zum ersten Spiel mit DFB-Beteiligung kommt.

Diese Paarungen stehen für die DFB-Auswahl bis zum Turnier noch an:

24.06.2023: Deutschland – Vietnam, in Offenbach im Stadion am Bieberer Berg (18:15 Uhr, ZDF)

07.07.2023: Deutschland – Sambia, in Fürth im Sportpark Ronhof (Anpfiff noch nicht bekannt)

Der Weg der DFB-Damen zur WM in Australien: Die Kaderbekanntgabe

Los geht es für die DFB-Elf von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg in Australien am Montag, den 24. Juli 2023, um 10.30 Uhr deutscher Zeit gegen Marokko. Tatsächlich wird der endgültige Kader erst kurz vor der Abreise bekanntgegeben. So wird der finale Kader der Frauen-Nationalmannschaft erst nach dem zweiten Vorbereitungsspiel, also dem Duell gegen Sambia am 7. Juli, festgelegt.

23 Spielerinnen dürfen für den Kader nominiert werden und die Trainerin hat bereits angekündigt, dass es Härtefälle geben wird. Es dürfen aber noch zwei weitere Spielerinnen mitfliegen, die nicht für den Kader nominiert wurden. Wahrscheinlich handelt es sich hier um Spielerinnen, die im Falle einer Verletzung im Kader nachnominiert werden dürfen.

Der Weg der DFB-Damen zur WM: Wann bricht der Kader nach Australien auf?

Das zweite Trainingslager in Herzogenaurach läuft bis zum 9. Juli 2023. Einen Tag später fliegt die Mannschaft dann mit dem gesamten Trainerteam nach Australien. Dort bezieht die DFB-Auswahl in Central Coast, knapp 100 Kilometer nördlich von Sydney, ihr WM-Quartier.

Der Weg der DFB-Damen zur WM in Australien: Wann findet das Eröffnungsspiel statt?

Den Auftakt der Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien bildet das Duell zwischen Gastgeber Neuseeland und Norwegen am Donnerstag, den 20. Juli 2023. Anpfiff in Auckland, Neuseeland, ist um 19 Uhr Ortszeit, in Deutschland ist der Anpfiff zum Auftaktmatch um 9 Uhr morgens.

Im Anschluss spielt auch der zweite Gastgeber Australien sein Auftaktmatch. Das Spiel gegen die Auswahl Irlands findet um 12 Uhr europäischer Zeit statt, ausgetragen wird es im Accor Stadium in Sydney.

Der Weg der DFB-Damen zur WM in Australien: Wann greift Deutschland ins WM-Turnier ein?

Die DFB-Damen spielen bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland erstmals am Montag, den 24. Juli 2023, gegen Marokko. Anstoß im Rectangular Stadium in Melbourne ist um 10.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

