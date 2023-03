Fortuna Düsseldorf geht ab kommender Saison mit Frauenteam an den Start

Fortuna Düsseldorf folgt nun auch dem Beispiel zahlreicher anderer Vereine: Künftig wird der Sportverein ein Frauenteam im Spielbetrieb haben.

Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch (29. März) mitteilte, starten die Fußballerinnen in der kommenden Saison in der untersten Liga. Trainer wird Anestis Tsentemeidis sein. Aktuell betreut er die U17-Juniorinnen des Vereins. Im Mai soll für das neue Frauenteam das erste Training anstehen.

dpa