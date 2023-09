Vorgehen vorgestellt: So kommt ihr an euer Freiticket für Fortuna Düsseldorf

Am 21. Oktober ist es soweit. Dann wird es erstmals ein Spiel von Fortuna Düsseldorf geben, für das keine Eintrittskarten verkauft werden. Denn der Eintritt ist für alle Interessierten frei. Es ist das erste von drei Spielen in dieser Saison, die im Rahmen der Initiative „Fortuna für alle“ komplett kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Für die Heimpartie gegen die Roten Teufel aus Kaiserslautern gibt es allerdings ein paar Regeln zu beachten, wenn ihr ins Stadion möchtet. Denn auch wenn keine Karten verkauft werden, so braucht ihr dennoch ein Ticket. Dafür müsst ihr sechs Schritte befolgen, die wir euch hier darlegen.

1. Nutzt das Fortuna-Konto

Wer bereits ein Fortuna-Konto besitzt, der muss dies auch für die Freispiel-Tickets nutzen. Wer hingegen noch keinen Account bei der Fortuna hat, muss sich ein Konto anlegen. Solltet ihr eines haben, könnt euch aber nicht mehr an das Passwort erinnern, nutzt einfach die Funktion „Passwort vergessen“.

2. Wählt das Freispiel aus

Unter der Webadresse www. f95.de/freispiel habt ihr die Möglichkeit, das Freispiel auszuwählen. Wer nun hofft, sich ein Ticket bereits für eine andere Gratispartie aussuchen zu können, irrt. Es wird immer nur der nächste Kostenlos-Kick freigeschaltet.

3. Sucht euch euren Platz aus

Danach habt ihr die Möglichkeit, euch einen Platz im Stadion auszusuchen, den ihr gerne haben wollt. Allerdings weist der Verein auch gleich darauf hin, dass es keine Garantie gibt, den Platz dann auch zu bekommen. Zudem ist ein ausgesuchter Platz keine Garantie für ein Ticket.

4. Wählt die Anzahl der Tickets aus

Bis zu fünf Tickets könnt ihr euch für ein Freispiel sichern. Allerdings hat auch hier die Anzahl der gewünschten Tickets keinerlei Einfluss darauf, ob ihr die Tickets auch bekommt. Eines aber ist sicher: Entweder bekommt ihr die gewünschte Anzahl an Tickets oder keines. Wer also drei Tickets für sich und zwei Freunde haben will, muss nicht befürchten, nur eines zu bekommen.

5. Bestätigt die Fairplay-Regeln

In den Fairplay-Regeln ist unter anderem festgehalten, dass ihr nur so viele Tickets am Ende bestellt, wie ihr auch wirklich benötigt. Oder dass ihr nicht alle einzeln für eure gesamte Gruppe das Kontingent buchen wollt. Eine weitere Regel verpflichtet euch dazu, die Tickets – solltet ihr sie doch nicht nutzen können – nur auf dem offiziellen Fortuna-Zweitmarkt weiterzugeben. Bestätigt ihr die Regeln, gibt es nur noch eine Sache für euch zu tun.

6. Bewerbung abschicken

Nun müsst ihr nur noch eure Bewerbung absenden. Ob ihr Tickets für das Spiel erhaltet, erfahrt ihr zwei Wochen vorher.

Wichtig ist, dass alle Bewerbungen Chancen auf Tickets haben. Allerdings wird der Verein Vereinsmitglieder zunächst bevorzugen. Diese können sich bereits früher bewerben und sollen auch größere Chancen auf ein Ticket haben.

Zudem werden nicht restlos alle Karten herausgegeben, es wird auch ein geringer Anteil für bedürftige Menschen zurückgehalten. Wie die Vergabe am Ende gelaufen ist, will die Fortuna im Nachgang des ersten Freispiels öffentlich machen.

So sieht der Zeitplan für das erste Freispiel in der Übersicht aus: