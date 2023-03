Düsseldorf: Fortuna-Heimspiel nach drei Jahren wieder ausverkauft

Seit über drei Jahren war kein Heimspiel der Fortuna aus Düsseldorf mehr ausverkauft. Zuletzt war dies der Fall in der letzten Bundesligasaison 2019/20. Damals waren im Februar 2020 über 50.000 Zuschauer in der Merkur Spiel-Arena zu Gast, als es am Ende 1:4 gegen Borussia Mönchengladbach hieß.

Nun aber soll die Hütte auch in der zweiten Liga endlich mal wieder ausverkauft sein. Und zwar, wenn es am kommenden Freitag abends gegen den Hamburger SV geht. Um 18.30 Uhr ist am 31. März Anstoß, doch die frühe Anstoßzeit scheint die Fans nicht davon abzuhalten, dem Kracher gegen das Nordlicht beizuwohnen.

Fortuna Düsseldorf erwartet viele Gästefans

Wie der „Express“ berichtet, werden dann erstmals nach drei Jahren wieder 51.200 Zuschauer beim Spiel dabei sein, wenn der Dritte beim Vierten antritt. Tatsächlich könnte die Partie richtungsweisenden Charakter einnehmen. Denn beide Teams trennen aktuell sieben Punkte, mit einem Sieg wäre die Fortuna auf vier Zähler dran und könnte doch noch mal von einer möglichen Rückkehr ins Oberhaus träumen.

Den Hamburgern wiederum könnte erneut das Saisonfinale zum Verhängnis werden. Bereits in den vergangenen Jahren scheiterten die Hanseaten an schlechten Punkteausbeuten in der Rückrunde und Leistungseinbrüchen im Frühling. Damit dies nicht eintritt, hat sich großer Anhang aus der Stadt an der Elbe angekündigt.

Denn wie der „Express“ weiter ausführt, sollen bis zu 20.000 HSV-Anhänger in Düsseldorf erwartet werden. Stimmungstechnisch dürfte es daher laut werden im Düsseldorfer Stadtteil Stockum.