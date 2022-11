„Doppelpass“ am Sonntag: Das sind die Gäste am 27. November

Seit September 1995 wird der „Doppelpass“ ausgestrahlt. Zunächst war der Fußball-Stammtisch im Deutschen Sportfernsehen zu sehen, im April 2010 wurde der Sender in Sport1 umbenannt. Der „Doppelpass“ findet in der Regel im Hilton-Hotel in München statt. Wir geben euch alle Informationen zum Fußball-Talk und stellen euch die aktuellen Gäste vor.

Der „Doppelpass“ beginnt während der laufenden Bundesliga-Saison am Sonntag um 11 Uhr. Allerdings wird auch diskutiert, wenn etwa Welt- oder Europameisterschaften sowie Spiele in großen Pokalwettbewerben stattfinden, sodass der „Doppelpass“ bis auf wenige Wochen in der Sommer- und Winterpause eigentlich immer ausgestrahlt wird.

Nächste Sendung: Sonntag, 27. November 2022 um 11 Uhr

Das sind die Gäste im „Doppelpass“ am 27. November:

Kevin-Prince Boateng, WM-Kolumnist in Katar

WM-Kolumnist in Katar Stefan Effenberg , ehem. Profifußballer

, ehem. Profifußballer Mario Basler, ehem. Profifußballer

ehem. Profifußballer Harald Stenger , Sportjournalist und ehem. Pressesprecher DFB

, Sportjournalist und ehem. Pressesprecher DFB Oliver Trust , Sportjournalist

, Sportjournalist Wolfgang Trepper, Radiomoderator

Der „WM Doppelpass" am So. live ab 11 Uhr natürlich mit Analyse des deutschen Fehlstarts und der Frage, wie es gegen 🇪🇸 besser klappt.

Das sind die Themen im „Doppelpass“

Der STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 diskutiert am Sonntag über den 12. Bundesliga-Spieltag. Unter die Lupe genommen wird dabei die Entwicklung des FC Augsburg 05 unter dem neuen Trainer Enrico Maaßen. Auch der BVB ist Thema: übernehmen die Bayern gegen Hertha BSC die Tabellenspitze? Auch die Schiedsrichter stehen weiter im Fokus: Welche Aufreger gibt es dieses Mal? Der Doppelpass klärt auf!

Die Moderatoren im „Doppelpass“

Seit der ersten Sendung vom „Doppelpass“ im September 1995 hat es vier Moderatoren gegeben, die durch das TV-Format geführt haben. Zu Beginn der Saison 2021/22 hat Florian König die Moderation von Thomas Helmer übernommen.

König wurde als Formel-1-Moderator an der Seite von Niki Lauda berühmt.

Schon zwei Jahre ?. Gone but never forgotten! RIP #NikiLauda pic.twitter.com/o747TmVXJq — Florian König (@FlorianKoenig1) May 20, 2021

Helmer übernahm wiederum von Jörg Wontorra, der von 2004 bis 2015 das Gesicht der Sendung war. Erster Moderator des „Doppelpass“ von der Premiere 1995 bis Februar 2004 war Rudi Brückner.

Hier sind die ersten drei „Doppelpass“-Moderatoren mit Sport1-Reporter Jochen Stutzky im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag der Sendung 2015 zu sehen:

Seit vielen Jahren werden sie von Co-Moderatoren unterstützt, die unter anderem Meinungen von Zuschauern einholen und das „Dopafon“, in der Fans telefonisch auf die Frage der Woche antworten können, präsentieren.

Über viele Jahre war Oliver Schwesinger in dieser Rolle zu sehen. Inzwischen haben in Ruth Hofmann und Jana Wosnitza zwei Moderatorinnen, die sicherlich zu den attraktivsten Moderatorinnen des Landes gehören, übernommen.

Die Experten im „Doppelpass“

Geprägt wurde der „Doppelpass“ über 16 Jahre von Udo Lattek. Die Trainer-Legende agierte von der ersten Ausstrahlung 1995 bis 2011 als Experte der Sendung. Lattek, der unter anderem Trainer des FC Bayern, des FC Barcelona und von Borussia Mönchengladbach war, verstarb im Januar 2015.

Auf Lattek folgten nach dessen Ausscheiden 2011 drei ehemalige Nationalspieler: der heutige Moderator Thomas Helmer, Thomas Strunz und Mario Basler, der auch heute noch in den Sendungen zu Gast ist.

Aktuell setzt Sport1 auf ein Experten-Trio: Das besteht aus Stefan Effenberg, Mario Basler und Alfred Draxler. Zur Saison 2021/22 hat Marcel Reif als Experte bei Sport1 aufgehört.

Der „Doppelpass“ im TV, im Stream und auf Abruf

Der „Doppelpass“ beginnt am Sonntagmorgen um 11 Uhr auf Sport1 und läuft entweder bis 13 Uhr oder teilweise auch bis 13.30 Uhr. Der Fußball-Talk wird im Free-TV übertragen, kann aber auch hier im Live-Stream im Internet verfolgt werden.

Darüber hinaus gibt es verschiedene Wege, die Ausgaben des „Doppelpass“ nach der Ausstrahlung zu verfolgen. Die Videos Sendungen werden in voller Länge auf der Homepage des Senders und auf YouTube hochgeladen. Zudem gibt es die Audio-Versionen auch als Podcast.

Die Wiederholung des „Doppelpass“

Eine Wiederholung des „Doppelpass“ im TV gibt es nicht, dafür kann man sich die Sendungen aber hier auf Abruf anschauen.

Die legendärsten Momente des „Doppelpass“

Musik vom „Trio La Haze“, Udo Lattek, der auf unterhaltsame über alte Zeiten philosophiert und das obligatorische Bier für die Runde am Ende der Sendung – da werden viele Fußball-Fans nostalgisch.

Einige von ihnen sind mit dem „Doppelpass“ groß geworden. Immer noch präsent sind da die legendären Momente für die in erster Linie die einstigen Alphatiere des deutschen Fußballs, neben Lattek auch Uli Hoeneß und Rudi Assauer, gesorgt haben.

Lattek war schon zu Trainerzeiten dafür bekannt, dass er keinem Konflikt aus dem Weg geht. Das stellte aber im „Doppelpass“ unter anderem gegen den damaligen DFB-Präsidenten Gerhard Meyer-Vorfelder (Thema war Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann) oder auch gegen seinen einstigen Schützling Hoeneß unter Beweis.

Hoeneß musste aber nicht nicht mal in der Runde zu Gast sein, um für unvergessene Momente zu sorgen. 2000 ließ sich der damalige Bayern-Manager telefonisch in die Sendung schalten.

Dabei holte während der Drogen-Affäre um den damals designierten Bundestrainer Christoph Daum zu einem Rundumschlag aus. 19 Jahre später kam es zur zweiten telefonischen Brandrede von Hoeneß, diesmal um den FCB-Verantwortlichen Hasan Salihamidzic zu verteidigen.



Die Schalker Manager-Legende Rudi Assauer geriet unterdessen auf unterhaltsame Weise mit Jörg Wontorra aneinander, als er noch den „Doppelpass“ moderierte. Auch ihr Schlagabtausch ging in die Geschichte der Sendung ein.