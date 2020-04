Das Finale im DFB-Pokal sollte am 23. Mai in Berlin stattfinden, doch das Coronavirus hat dem Termin einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wann das Finale steigt, wo es zu sehen ist und wie ihr an Tickets kommt, verraten wir euch hier.

Termin: Wann ist das DFB-Pokal-Finale?

Das Finale im DFB-Pokal findet NICHT am 23. Mai 2020 in Berlin statt. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, bleibt der Wettbewerb aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit ausgesetzt und der Endspieltermin offen. Austragungsort wäre wie gewohnt das Berliner Olympiastadion. Dort finden die Endspiele des nationalen Pokalwettbewerbs seit 1985 statt. Zuvor wurden die Final-Spielorte meist kurzfristig und je nach Final-Paarung ausgewählt, um den jeweiligen Fans einen möglichst gleich weiten Anreiseweg zu ermöglichen.

Wie komme ich an Tickets für das DFB-Pokal-Finale?

Während Tickets für die Spiele bis zum Finale über direkt über die Angebote der jeweiligen Vereine bestellt werden können, gibt es Karten für das Endspiel nur über den DFB selbst. Über den offiziellen Ticketshop des Deutschen Fußball-Bundes können sich Fans für die Final-Tickets bewerben, müssen anschließend jedoch hoffen, im Losverfahren eine Karte zu bekommen.

Im TV und Stream: Wo ist das DFB-Pokal-Finale zu sehen?

Das Finale wird live im frei empfangbaren Fernsehen wie auch im Bezahlfernsehen übertragen. Das Erste sowie auch Sky berichten ausführlich über das Endspiel in Berlin. Parallel zur Übertragung im TV, bieten die ARD in der Mediathek und auch Sky über SkyGo und Sky Ticket zusätzlich einen Live-Stream an.

Wer spielt noch um den Sieg im DFB-Pokal?

Insgesamt 64 Mannschaften sind in der Saison 2019/2020 im DFB-Pokal angetreten, vier Teams davon sind übrig geblieben. Der 1. FC Saarbrücken, Bayern München, Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt.

Wann finden Halbfinal-Spiele statt?

Die Halbfinal-Begegnungen wurden am 8. März 2020 ausgelost. Die Spiele selbst sind wie das Finale noch nicht terminiert. Sie wären live im frei empfangbaren TV und beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Hier gibt’s die K.o.-Duelle im Überblick:

1. FC Saarbrücken – Bayer 04 Leverkusen (ARD und Sky, Termin und Uhrzeit stehen noch nicht fest)

Bayern München – Eintracht Frankfurt (ARD und Sky, Termin und Uhrzeit stehen noch nicht fest)

Kommt der Videobeweis im DFB-Pokal zum Einsatz?

Ja, allerdings nicht bei allen Spielen. So dürfen die Schiedsrichter den Video-Assistenten bei strittigen Situationen seit dieser Saison ab dem Achtelfinale hinzuziehen. In den vergangenen beiden Spielzeiten war das erst ab dem Viertelfinale zugelassen. Die Spiele der 1. und 2. Runde mussten somit bislang ohne Videobeweis auskommen.

Wer ist Rekordsieger des DFB-Pokals?

Der FC Bayern München ist mit 19 Pokalsiegen bei 23 Finalteilnahmen Rekordsieger des DFB-Pokals. Hinter den Bayern folgt Werder Bremen mit sechs Siegen bei zehn Endspielteilnahmen auf dem zweiten Platz vor Schalke 04 sowie Eintracht Frankfurt mit jeweils fünf Siegen (bei zwölf, beziehungsweise acht Endspielteilnahmen).

Alle DFB-Pokalsieger auf einen Blick