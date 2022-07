DAZN und Sky: Dieses Kombi-Angebot hält die Preiserhöhung im Rahmen

Sport-Fans kommen heutzutage kaum noch an DAZN und Sky vorbei. Mit einem speziellen Kombi-Angebot sollen nun neue Kunden gewonnen werden. Die Kunden profitieren davon auch preislich.

Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung am Dienstag hieß, ist derzeit das Sky-Paket zur Fußball-Bundesliga in Kombination mit einem DAZN-Jahresabo zu einem reduzierten Sonderpreis buchbar. Das Kombi-Angebot werde für eine Laufzeit von jeweils zwölf Monaten zum Preis von monatlich 38,99 Euro angeboten. Damit würden die Kunden laut Angaben der Sender von einer Ersparnis in Höhe von 156 Euro pro Jahr im Vergleich zum Standardpreis profitieren. Das Kombi-Angebot ist zeitlich befristet bis zum 30. September 2022 und gilt zunächst nur für Neukunden.

Das Bundesliga-Paket von Pay-TV-Sender Sky umfasst alle Bundesligaspiele an Samstagen inklusive der Konferenz und dem Topspiel der Woche sowie alle Begegnungen der 2. Bundesliga. Beim Streamingdienst DAZN können Fans unter anderem die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie die Begegnungen in der Champions League inklusive Konferenz sehen.

Zuletzt hatte es unter Fußball-Fans viel Frust gegeben, weil DAZN seine Preise auch für Bestandskunden deutlich erhöht hatte. Die Kosten für ein Monatsabonnement hatten sich praktisch verdoppelt und stiegen von 14,99 auf 29,99 Euro. Der günstigste Vertrag für ein Jahr kostet 274,99 statt 149,99 Euro, gilt aber nur noch bis Ende Juli. Die billigste Möglichkeit eines reinen DAZN-Abonnements kostet 24,99 Euro monatlich bei Vertragsbindung für ein Jahr.

dpa