Das wildeste Transfergerücht des Jahres: Holen die Bayern Cristiano Ronaldo?

Gerade erst hat der FC Bayern München in Sadio Mané vom FC Liverpool den spektakulärsten Bundesliga-Transfer der jüngeren Vergangenheit perfekt gemacht, doch einem Medienbericht aus Spanien zufolge arbeitet der deutsche Rekordmeister längst an einem weiteren Transfer eines Superstars. Und dieser Transfer könnte die Verpflichtung Manés glatt in den Schatten stellen. Es ist aus Bundesliga-Sicht wohl das wildeste Transfergerücht des Jahres: Cristiano Ronaldo soll zum FC Bayern kommen. Er soll Robert Lewandowski ersetzen.

Das berichtete die spanische Zeitung „As“. Demnach will Ronaldo seinen bisherigen Club Manchester United unbedingt noch in diesem Sommer verlassen, weil er auf jeden Fall in der Champions League spielen will und die „Red Devils“ sich mit „CR7“ nicht für die Königsklasse qualifizieren konnten. Die portugiesische Zeitung „Record“ meldet dies ebenfalls unabhängig zu den Berichten aus Madrid. Ronaldo sei zudem mit der bislang sehr zurückhaltenden Transferpolitik Uniteds unzufrieden und fürchtet, auch in der kommenden Spielzeit mit Manchester nicht wettbewerbsfähig zu sein.

Zu viel Gehalt für einen 37-Jährigen

Laut der „As“ soll es schon zu ersten Kontakten zwischen den Bayern und Ronaldo gekommen sein. Mit den Bayern könnte er sich demnach vorstellen, nach dem Titel in der Champions League zu greifen. Knackpunkt des Gerüchts: das sehr üppige Gehalt Ronaldos in Manchester. Bei United soll er gerüchteweise um die 30 Millionen Euro netto verdienen – in München müsste der 37 Jahre alte Superstar finanziell wohl einige Abstriche machen. Bislang ist beim FCB der abwanderungswillige Robert Lewandowski mit geschätzten 25 Millionen Euro Jahresgehalt (brutto) der Topverdiener.

Fraglich, ob der Portugiese dazu bereit wäre. Ebenfalls unsicher ist, ob die Bayern einen 37-Jährigen als Ersatz für Lewandowski holen würden. Andererseits gibt der Markt kaum Alternativen her und Ronaldo würde das sportliche Vakuum des Polen füllen können. Die Bayern könnten sich in Ruhe nach einer langfristigen Lösung im Angriff umschauen. Bislang ist der Transfer zu Ronaldo zum FC Bayern nur eine wilde Spekulation.

Doch bei Mané hatten auch nur die wenigsten an einen Transfer zum Bundesliga-Seriensieger geglaubt, am Mittwoch wurde der Senegalese dann in München der Presse vorgestellt.

FC Bayern: Wechselt Robert Lewandowski überhaupt?

Allerdings hat die Münchner Clubspitze zuletzt immer wieder versichert, den 33 Jahre alten Lewandowski gar nicht in Richtung Barcelona ziehen lassen zu wollen. „Er hat Vertrag bis 2023. Wir freuen uns, wenn er am ersten Trainingstag bei uns auftaucht“, sagte Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn bei der Vorstellung von Mané. Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte dem TV-Sender Sky zu den Chancen auf einen Verbleib des Torjägers: „Also bis jetzt sind es 100 Prozent.“

Der „Bild“ zufolge hat der FC Barcelona sein Ablöse-Angebot für Lewandowski auf 35 Millionen Euro aufgestockt. Der hoch verschuldete Verein will durch die Veräußerung von Clubvermögen in den nächsten Wochen etwa 600 bis 800 Millionen Euro erlösen.

