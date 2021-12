Das machen die deutschen Weltmeister von 2014 heute

Mesut Özil

Geburtstag: 15. Oktober 1988

Position: Mittelfeld

Einsätze bei der WM 2014: 7

Özil war in den vier Jahren zwischen der WM in Brasilien und der in Russland eine feste Stütze. Im Sommer 2018 gerieten Özil und Ilkay Gündogan nach Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Erdogan in die Schusslinie. Nach der WM erklärte Özil seinen Rücktritt aus der DFB-Elf. Im Januar 2021 verließ er den FC Arsenal nach vielen Jahren und wechselte zu Fenerbahce in die Türkei.

Foto: Tobias Hase/dpa