Corona-Geimpfte „verlieren ihre Kraft“: Fußball-Klubbesitzer will nur noch Ungeimpfte spielen lassen

Die Debatte um die Corona-Impfung hat für Spaltungen in der Gesellschaft gesorgt. Nun gibt es bei einem Spitzenklub der rumänischen Liga einen gewaltigen Schritt: Der Besitzer des FCSB Bukarest, ehemals als Steaua Bukarest bekannt, hat angekündigt, künftig nur noch ungeimpfte Spieler für seinen Verein spielen zu lassen.

George Becali zählt zu den umstrittensten Klubbesitzern im Weltfußball. Seitdem er sich 2003 beim rumänischen Traditionsverein Steaua Bukarest einkaufte, fiel der Multimilliardär immer wieder durch verrückte Entscheidungen auf. Dazu zählen unter anderem zahlreiche Trainerentlassungen und die Entlassung eines kurz zuvor verpflichteten Spielers – weil er noch nie einen Spieler mit der Nummer 10 gesehen habe, der eine Glatze trägt.

Seine neueste Entscheidung dreht sich um die Corona-Impfung. Denn Becali möchte, dass in seinem Klub nur noch ungeimpfte Spieler spielen. Laut Journalist Emanuel Rosu begründet er dies damit, dass Geimpfte ihre Kraft verlieren.

Eine weitere von Becalis Thesen: In den Krankenhäusern würden die Geimpften sterben, nicht andersrum. Mit solchen Aussagen hat sich der Klubbesitzer sicherlich schnell an die Spitze der Beliebtheitsskala bei Impfgegnern katapultiert. Aber wie steht es nun um die sportliche Zukunft? Will der Besitzer das wirklich durchziehen? Ist es überhaupt möglich? Und wenn ja: Geht es auf Kosten des Erfolgs? Immerhin ist der FCSB aktuell das zweitbeste Team Rumäniens, liegt in der Tabelle neun Punkte hinter Spitzenreiter CFR Cluj.

I get a lot of msgs asking me if Becali will really stop playing those vaxed.

Of course he WON’T, he just likes to hear himself talk.

Is he against the vaccine? Yes.

Does he believe it takes the „power“ out of pro athletes? Yes.

Will he sub them faster during matches? For sure. https://t.co/WwGIbx3WAt

— Emanuel Roşu (@Emishor) February 23, 2022