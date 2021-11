Corona-Alarm beim DFB: Süle positiv getestet – fünf Spieler in Quarantäne

Corona-Wirbel bei der Fußball-Nationalmannschaft. Der laut DFB vollständig geimpfte Niklas Süle wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das hat der DFB mittlerweile bestätigt.

Das für 11.00 Uhr in Wolfsburg angesetzte Mannschaftstraining war von Bundestrainer Hansi Flick abgesagt worde. Stattdessen solle es individuelle Einheiten für die DFB-Stars im Ritz Carlton Hotel in Wolfsburg geben, hieß es. Wie der DFB auf seiner Homepage bestätigt hat, müssen in Folge des positiven Tests vier weitere Spieler in Quarantäne. Sie wurden als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft. Es handelt sich dabei um Süles Münchner Teamkollegen Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala sowie Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg. Maximilian Arnold und Ridle Baku vom VfL Wolfsburg sowie Kevin Volland (AS Monaco) wurden nachnominiert.

„Diese Nachricht ist so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter – für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft. Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor“, wurde DFB-Direktor Oliver Bierhoff in einer Mitteilung zitiert.

Die Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag ihr letztes Heimspiel in der WM-Qualifikation in Wolfsburg gegen Liechtenstein. Anschließend steht noch die Partie am Sonntag in Eriwan gegen Armenien an. Inwiefern die Austragung dieser Partien gefährdet sein könnte, blieb zunächst offen. Zuletzt war es bei singulären Infektionen nicht mehr zu Spielabsagen gekommen. Die WM-Qualifikation hat die Nationalmannschaft bereits geschafft.

Zuletzt hatte die Aussage von Bayern Münchens Joshua Kimmich, dass er nicht geimpft sei, für heftige öffentliche Diskussionen um die Vorbildfunktion von Fußball-Nationalspielern in der Corona-Krise gesorgt. „Die Zahl der Corona-Infektionen ist zuletzt bundesweit wieder stark gestiegen. Deshalb setzen wir während der letzten Länderspielmaßnahme des Jahres die Hygiene- und Verhaltensregeln konsequent weiter um, um auch im aktuellen Infektionsgeschehen so verantwortungsvoll wie möglich zu handeln“, sagte Bierhoff.

mit Agenturmaterial (dpa)