Corona-Alarm beim DFB: Fünf Spieler in Quarantäne – Flick mit Nachnominierungen

Corona-Wirbel bei der Fußball-Nationalmannschaft. Ein vollständig geimpfter Spieler wurde positiv auf das Coronavirus bestätigt, das hat der DFB mittlerweile bestätigt. Das für 11.00 Uhr in Wolfsburg angesetzte Mannschaftstraining wurde von Bundestrainer Hansi Flick abgesagt. Stattdessen solle es individuelle Einheiten für die DFB-Stars im Ritz Carlton Hotel in der Autostadt geben, hieß es. Um welchen Spieler es sich handelt, gab der DFB nicht bekannt. Wie der DFB auf seiner Homepage bestätigt hat, müssen in Folge des positiven Tests vier weitere Spieler in Quarantäne. Sie wurden als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft. Laut „Bild“ werden dafür Maximilian Arnold und Ridle Baku vom VfL Wolfsburg nachnominiert.

Die Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag ihr letztes Heimspiel in der WM-Qualifikation in Wolfsburg gegen Liechtenstein. Anschließend steht noch die Partie am Sonntag in Eriwan gegen Armenien an. Inwiefern die Austragung dieser Partien gefährdet sein könnte, blieb zunächst offen. Zuletzt war es bei singulären Infektionen nicht mehr zu Spielabsagen gekommen. Die WM-Qualifikation hat die Nationalmannschaft bereits geschafft.

Detaillierte Informationen zum weiteren Tagesablauf gab es vom DFB zunächst nicht. Für 13.00 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt. Ob diese stattfindet und wer daran teilnimmt, war noch offen. Zuletzt hatte die Aussage von Bayern Münchens Joshua Kimmich, dass er nicht geimpft sei, für heftige öffentliche Diskussionen um die Vorbildfunktion von Fußball-Nationalspielern in der Corona-Krise gesorgt.

mit Agenturmaterial (dpa)