Die Gruppenphase der Champions League geht dem Ende entgegen. Auch am letzten Spieltag werden die Spiele auf zwei Anstoßzeiten aufgeteilt. Häufige Frage der Fans: Wo läuft welches Spiel? Hier gibt es die Antwort auf diese Frage!

Freunde des internationalen Fußballs benötigen auch in dieser Saison wieder zwei Abonnements, wenn sie die freie Auswahl haben wollen. Die Champions League läuft exklusiv im Pay-TV.

Die Rechte der Champions League für Deutschland liegen komplett beim Pay-TV-Sender Sky und dessen Kooperationspartner DAZN. Das ZDF, das bis 2017/2018 Spiele live übertragen hatte, besitzt keine Rechte mehr.

Sky während der gesamten CL-Saison (Gruppenphase plus K.o.-Runde) zeigt 34 Spiele live und in voller Länge (den Rest in der Konferenz), DAZN hat 104 Live-Spiele im Angebot. Sky zeigt in der Gruppenphase an jedem Abend ein deutsches Einzelspiel live.

Das Achtelfinale im Überblick – wer zeigt welches Spiel?

Die Hinspiele im Überblick (alle 21 Uhr):

18. Februar (Dienstag): Borussia Dortmund – Paris St. Germain (DAZN)

18. Februar (Dienstag): Atletico Madrid – FC Liverpool (Sky)

19. Februar (Mittwoch): Tottenham Hotspur – RB Leipzig (DAZN)

19. Februar (Mittwoch): Atalanta Bergamo – FC Valencia (Sky)

25. Februar (Dienstag): FC Chelsea – FC Bayern (Sky)

25. Februar (Dienstag): SSC Neapel – FC Barcelona (DAZN)

26. Februar (Mittwoch): Real Madrid – Manchester City (Sky)

26. Februar (Mittwoch): Olympique Lyon – Juventus Turin (DAZN)

Die Rückspiele im Überblick (alle 21 Uhr):

10. März (Dienstag): RB Leipzig – Tottenham Hotspur (Sky)

10. März (Dienstag): FC Valencia – Atalanta Bergamo (DAZN)

11. März (Mittwoch): Paris St. Germain – Borussia Dortmund (Sky)

11. März (Mittwoch): FC Liverpool – Atletico Madrid (DAZN)

17. März (Dienstag): Manchester City – Real Madrid (Sky)

17. März (Dienstag): Juventus Turin – Olympique Lyon (DAZN)

18. März (Mittwoch): FC Bayern – FC Chelsea (Sky)

18. März (Mittwoch): FC Barcelona – SSC Neapel (DAZN)

Welche Möglichkeit gibt es für Nicht-Kunden? Wer kein Abonnement (oder nur eins) hat, muss in Kneipen gehen. Alle Spiele der vier Bundesligisten sind in Sportbars mit Sky-Abonnement zu sehen. Sky und DAZN haben sich auf eine entsprechende Kooperation geeinigt.

Ab der Saison 2021/2022 ist die Champions League dann nicht mehr auf Sky zu sehen. Stattdessen steigt Amazon Prime in das Streaming der Fußball-„Königsklasse“. Gute Nachricht für alle Pay-TV-Verweigerer: Im ZDF soll es dann eine Zusammenfassung im Free-TV geben.