Bundesliga 22/23: So seht ihr Live-Spiele und Zusammenfassungen im TV und Stream

Die Bundesliga-Saison 2022/23 beginnt. Wir geben euch einen Überblick darüber, welcher Anbieter in dieser Saison welche Spiele zeigt.

Wo gibt es Live-Fußball ohne Zusatzkosten?

Das Eröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München im frei empfangbaren Fernsehen ist eine Ausnahme, denn ohne zusätzliche Bezahlung kann der Fußballfan nur ganz wenige Live-Partien sehen. Der neue Rechteinhaber Sat.1 darf lediglich zwei weitere Punktspiele zeigen – je ein Spiel am 15. und am 16. Spieltag.

Wer zeigt die meisten Live-Spiele?

Das größte Angebot an Erstliga-Partien bietet weiterhin Sky. Der bisherige Marktführer im Pay-Bereich überträgt unter anderem alle Spiele am Samstag. Dazu bietet Sky die Konferenzen am Samstag und an den Spieltagen während der englischen Wochen sowie das Topspiel Samstagabend.

Was zeigt DAZN?

Auch Streamingdienst DAZN gehört wieder zu den Bundesliga-Sendern und das mit mehr Spielen denn je. Der kostenpflichtige Internet-Anbieter sendet an regulären Wochenenden drei Bundesliga-Spiele live. Kern sind die Spiele der Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr) sowie am Sonntag mit den Anstoßzeiten 15.30 Uhr und 17.30 Uhr. Auch zehn Spiele um 19.30 werden am späten Sonntag übertragen. Insgesamt zählen 106 Bundesliga-Spiele zum DAZN-Paket.

Wo gibt es die Zusammenfassungen?

Die frühesten Bundesliga-Bilder ohne Zusatzzahlung zeigt die „Sportschau“ der ARD. Dazu zählen 1. und 2. Liga. Weitere Zusammenfassungen mit ersten Bildern vom späten Samstagsspiel gibt es beim ZDF im „Aktuellen Sportstudio“. Die Höhepunkte der Sonntagsspiele laufen in den 3. Programmen. Zudem gibt es am Sonntag noch ein Highlight-Recht für Sport1 für Formate wie „Bundesliga Pur“ und den „Doppelpass“.

Wo gibt es die Bundesliga-Highlights online?

Hier hat sich zur Saison 2022/23 nichts geändert. Nachdem es zuletzt einige Jahre alle Bundesliga-Highlightclips bei DAZN gab, ist dieses Rechtepaket nun im Springer-Verlag zuhause. Alle Kunden von Bild-Plus können auf die Zusammenfassungen kurz noch Spielende zugreifen.

Darüber hinaus werden die Bundesliga-Zusammenfassungen ab Montag, also am Tag nach Ende des Spieltags, auch auf den YouTube-Kanälen von Sportstudio und Sportschau zu sehen sein.

dpa