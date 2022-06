Bundesliga auf DAZN: Was sich an den Freitags- und Sonntagsspielen ändert

Die Sommerpause ist lang. Und weil die Weltmeisterschaft in diesem Jahr erst im Winter stattfindet, sogar gefühlt noch ein bisschen länger. Abhilfe schafft zwar die Europameisterschaft der Frauen, die am kommenden Mittwoch in England startet, doch für Vereinsfans ist die Zeit bis zum ersten Augustwochenende quälend.

Für die kommende Spielzeit dürfen sich die Fans aber auf eine schöne Neuerung beim Streaming-Dienst DAZN freuen. Denn wie der Sender kürzlich mitteilte, wird er ab der kommenden Saison die Freitags- und die Sonntagsspiele live aus dem Stadion übertragen.

Bislang wurden die Partien aus dem Studio in Ismaning bei München begleitet und von dort moderiert und kommentiert. Zur neuen Spielzeit aber will der Sender die Emotionen vor Ort noch besser einfangen und daher aus den jeweiligen Stadien berichten.

Dabei soll sich die Berichterstattung nicht bloß auf die Bundesliga beschränken, auch für ausgewählte Spiele der Königsklasse soll das neue Konzept greifen. Spielen dann noch zwei deutsche Mannschaften zeitgleich, soll auch eine rein deutsche Konferenz ermöglicht werden. Ältere Fans werden sich an die früheren Konferenzen beim Konkurrenten „Sky“ erinnern.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DAZN DE (@dazn_de)

Zudem soll auch die Qualität der Übertragung weiter gesteigert werden, in Zukunft soll das Bild in Full HD beim Zuschauer ankommen. So wird auch die Preiserhöhung, die zum 1. Februar eingeführt wurde, wieder etwas aufgefangen. Denn mit mehr Qualität und mehr Emotionen lässt sich der Preis von 25 bis 30 Euro auch wieder rechtfertigen.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: