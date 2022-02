Bayern erlaubt 25.000 Fans im Stadion – bald in der gesamten Bundesliga?

Am Mittwoch tagt der nächste Bund-Länder-Gipfel. Und während der Profisport – und damit auch die Fußball-Bundesliga – auf mehr Zuschauer hofft, prescht Bayern vor: Dort sind ab Donnerstag (16. Februar) wieder bis zu 25.000 Zuschauer im Stadion erlaubt.

Damit dürfen sich wohl auch die nicht in Bayern beheimateten Vereine der Bundesliga Hoffnung auf die Zulassung von deutlich mehr Zuschauern machen. In einem ersten Beschlussvorschlag für die Bund-Länder-Gespräche am Mittwoch ist ebenfalls von einer Zulassung von bis zu 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei einer Auslastung von maximal 60 Prozent die Rede (Bayern: 50 Prozent) – allerdings erst ab dem 4. März.

Es handelt sich dabei um einen zwischen Kanzleramt, Vorsitz und Co-Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) abgestimmten Vorschlag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Es ist noch kein konkreter Entwurf für das Beschlusspapier der Bund-Länder-Gespräche. In Innenräumen sieht die Diskussionsgrundlage eine Auslastung von 40 Prozent vor, wobei die Personenzahl von 4000 nicht überschritten werden darf. Die genannten Zahlen stehen in dem Paper noch in eckigen Klammern, das heißt, über die Größenordnung wird noch diskutiert.

>> Karneval erlaubt, Fußball verboten? 1. FC Köln stellt erneut Eilantrag für mehr Zuschauer <<

dpa