French Open: Tennis-Ergebnisse – so geht das Grand-Slam-Turnier weiter

Angelique Kerber und Andrea Petkovic kämpfen bei den French Open am Montag, 23. Mai, um den Einzug in die zweite Runde. Petkovic trifft um 11 Uhr auf die Französin Oceane Dodin. Kerber bekommt es im dritten Spiel nach 11 Uhr mit der Polin Magdalena Frech zu tun. Die deutsche Nummer eins hatte erst am Samstag das Tennis-Turnier in Straßburg gewonnen.

Am zweiten Tag des Sandplatz-Klassikers in Paris gibt es auch die erste Night Session der diesjährigen Auflage. Ab 21 Uhr spielt der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien gegen den Japaner Yoshihito Nishioka.

French Open: Tennis-Ergebnisse des Grand Slam/ATP-Tour

Sonntag, 22.05.2022:

Jaume Munar (Spanien) – Daniel Altmaier (Kempen) 6:1, 6:3, 4:6, 6:3

Felix Auger-Aliassime (Kanada/9) – Juan Pablo Varillas (Peru) 2:6, 2:6, 6:1, 6:3, 6:3

Diego Sebastian Schwartzman (Argentinien/15) – Andrej Kusnezow (Russland) 6:3, 1:6, 6:4, 6:2

Grigor Dimitrow (Bulgarien/18) – Marcos Giron (USA) 6:1, 6:1, 6:1

John Isner (USA/23) – Quentin Halys (Frankreich) 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:1), 7:6 (8:6)

Botic van de Zandschulp (Niederlande/26) – Pawel Kotow (Verband Russland) 6:3, 3:6, 6:3, 6:2

Pablo Cuevas (Uruguay) – Jenson Brooksby (USA/31) 6:2, 6:1, 6:2

Aljaz Bedene (Slowenien) – Christopher O’Connell (Australien) 6:2, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1

Borna Coric (Kroatien) – Carlos Taberner (Spanien) 3:6, 6:2, 6:3, 6:1

Hugo Dellien (Bolivien) – Dominic Thiem (Österreich) 6:3, 6:2, 6:4

Gregoire Barrere (Frankreich) – Taro Daniel (Japan) 3:6, 6:2, 0:6, 6:3, 6:4

