Ein Debütant im Fokus der Deutschen: Mick Schumacher feiert 2021 seine Formel-1-Premiere. Sebastian Vettel hingegen ist nun im Aston-Martin-Grün unterwegs. Wir geben euch alle Infos zur Saison 2021 in der Formel 1!

Wann hat die Formel-1-Saison 2021 begonnen?

Nach der durch die Corona-Pandemie stark durcheinandergewürfelte Vorsaison hoffen die Verantwortlichen, in dieser Saison wieder in geordnetere Bahnen zu kommen. Der Saisonauftakt 2020 in Australien im März musste abgesagt werden, als Fans schon an den Eingängen des Albert Park warteten – weil Mitarbeiter eines Rennstalls positiv auf Covid-19 getestet wurden. Den richtigen Saisonstart gab es dann erst rund vier Monate später – ohne Fans.

2021 ging es wieder im Frühjahr los, aber auch diesmal nicht in Australien, sondern in Bahrain. Der Wüstenstaat hat bereits in der Vergangenheit des Öfteren das erste Rennen einer Formel-1-Saison ausgetragen. Los ging es am 28. März mit dem Nachtrennen.

Erst am 12. Dezember soll die Saison mit dem Großen Preis von Abu Dhabi beendet werden. Es ist das späteste Saisonfinale aller Zeiten – insgesamt sind 22 Rennen geplant. So gut die Planungen auch sind, in Zeiten von Corona muss aber immer noch zumindest ein kleines Fragezeichen hinter allem, was noch Monate hin ist, gesetzt werden.

Formel 1: Der Rennkalender 2021

Das sind alle Rennen der Formel-1-Saison 2021:

28. März: Rennen in Sakhir (Bahrain)

18. April: Rennen in Imola (Italien)

2. Mai: Rennen in Portimao (Portugal)

9. Mai: Rennen in Barcelona (Spanien)

23. Mai: Rennen in Monte Carlo (Monaco)

6. Juni: Rennen in Baku (Aserbaidschan)

20. Juni: Rennen in Le Castellet (Frankreich)

27. Juni: Rennen in Spielberg (Österreich)

4. Juli: Rennen in Spielberg (Österreich)

18. Juli: Rennen in Silverstone (England)

1. August: Rennen in Budapest (Ungarn)

29. August: Rennen in Spa-Francorchamps (Belgien)

5. September: Rennen in Zandvoort (Niederlande)

12. September: Rennen in Monza (Italien)

26. September: Rennen in Sotchi (Russland)

10. Oktober: Rennen in Istanbul (Türkei)

24. Oktober: Rennen in Austin (USA)

7. November: Rennen in Mexiko-Stadt (Mexiko)

14. November: Rennen in Interlagos (Brasilien)

21. November: Rennen in Losail (Katar)

5. Dezember: Rennen in Dschidda (Saudi-Arabien)

12. Dezember: Rennen auf Yas Island (Abu-Dhabi)

Hinweis: Stand 30. September

Auf welchen Strecken wird in der Formel-1-Saison 2021 gefahren?

2020 mussten Formel-1-Fans auf legendäre Strecken wie Monte Carlo, Interlagos oder Melbourne verzichten – die Pandemie-Situation ließ die Austragung in diesen Orten nicht zu. Allerdings haben wir gute Nachrichten: Im Rennkalender 2021 sind nicht nur einige dieser Strecken, sondern auch andere alte Bekannte (Suzuka, Montreal oder Austin) dabei.

Hinzu kommt eine komplett neue Strecke – ein neuer Stadtkurs in Saudi-Arabien. Dort arbeitet die Regierung daran, dass Spitzensport auch im Wüstenstaat stattfindet – 2021 kommt also die Formel 1. In der Hafenstadt Dschidda wird am 5. Dezember gefahren. Ein Grand Prix in Zandvoort war bereits für 2020 geplant, musste aber wegen Corona abgesagt werden. Nun kommt es 2021 nach langer Zeit erstmals wieder zu einem Großen Preis der Niederlande.

Findet 2021 ein Formel-1-Rennen in Deutschland statt?

Wenn Formel-1-Fans in Deutschland der Corona-Situation doch etwas abgewinnen konnten, dann war es wahrscheinlich, dass ihnen so doch ein Rennen auf deutschem Boden ermöglicht wurde. Eigentlich stand 2020 kein deutscher Grand Prix auf dem Plan – kurzfristig wurde aber auch der Nürburgring Austragungsort für einen Grand Prix.

Wer allerdings auf eine Fortsetzung gehofft hat, dürfte enttäuscht sein. Weder auf dem Nürburgring noch auf dem Hockenheimring wird sich die Formel-1-Elite 2021 messen – sollte der Rennkalender nicht umgeschmissen werden.

Welche Fahrer sind in der Formel-1-Saison 2021 dabei?

Für zehn Teams werden insgesamt 20 Fahrer an den Start gehen. Das sind alle Fahrer der Formel-1-Saison 2021:

Mercedes

Lewis Hamilton (England)

Valtteri Bottas (Finnland)

Red Bull Racing

Max Verstappen (Niederlande)

Sergio Perez (Mexiko)

McLaren

Daniel Riccardo (Australien)

Lando Norris (England)

Aston Martin

Sebastian Vettel (Deutschland)

Lance Stroll (Kanada)

Alphine

Fernando Alonso (Spanien)

Esteban Ocon (Frankreich)

Ferrari

Charles Leclerc (Monaco)

Carlos Sainz (Spanien)

AlphaTauri

Pierre Gasley (Frankreich)

Yuki Tsunoda (Japan)

Alfa Romeo

Kimi Raikkönen (Finnland)

Antonio Giovinazzi (Italien)

Haas

Mick Schumacher (Deutschland)

Nikita Mazepin (Russland)

Williams

George Russell (England)

Nicholas Lafiti (Kanada)

Welche Veränderungen gibt es 2021 im Fahrerfeld?

Zwei Namen, die im Vergleich zum Fahrerfeld in den vergangenen Jahren herausstechen, sind Schumacher und Alonso. Während der große Fernando Alonso nach einer Pause noch einmal zurückkehrt und 20 Jahre nach seinem Debüt für Alpine an den Start geht, wird es das erste Jahr für Mick Schumacher in der „Königsklasse“ des Motorsports.

Schumachers Teamkollege bei Haas ist ebenfalls ein Rookie: der Russe Nikita Mazepin. Mazepins Vater ist der Eigentümer des neuen Haas-Hauptsponsors Uralkali – solche Verstrickungen sind mittlerweile längst ein Teil der Formel 1. Der dritte Debütant im Fahrerfeld ist AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda.

Die beiden hochkarätigsten Wechsel innerhalb der Formel 1 sind die von Sebastian Vettel, der nach fünf Jahren im Ferrari künftig für Aston Martin an den Start geht und Daniel Ricciardo, den es von Renault zu McLaren gezogen hat.

Was ist neu in der Formel-1-Saison 2021?

Für die Saison 2021 wurde an einigen Stellschrauben gedreht. Ein Rennen muss künftig innerhalb von drei, und nicht wie zuvor vier Stunden, nach Rennstart beendet werden. Die beiden Freitags-Trainings dauern nicht mehr 90, sondern künftig nur noch 60 Minuten.

Zudem wird es zum ersten Mal nach 25 Jahren ein Safety Car von einem anderen Hersteller als Mercedes-Benz geben. In zwölf Rennen wird das Safety Car und auch das Medical Car von Aston Martin gestellt. Welche Rennen das sind, kann Aston Martin frei bestimmen. In den anderen elf Rennen wird Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer wiederum im Mercedes fahren.

Wer überträgt die Formel-1-Rennen 2021 in Deutschland?

Die größte Veränderung gibt es – zumindest in Deutschland – bei den Übertragungsrechten. Denn wer in diesem Jahr alle Rennen im Fernsehen sehen will, braucht ein Abonnement bei Pay-TV-Sender Sky. Nur dort werden alle Rennen sowie die Trainings und Qualifyings übertragen.

Im März hat Sky sogar einen eigenen Formel-1-Kanal ins Leben gerufen – auf „Sky Sport F1“ wird 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche Motorsport gezeigt. Im Mittelpunkt stehen natürlich die Grand Prix‘. Ralf Schumacher, Timo Glock und Nico Rosberg sind als Experten tätig.

Lange sah es danach aus, als gäbe es gar keine Rennen mehr bei RTL – die arrivierte Crew um Florian König und Kai Ebel feierte zum Ende 2020 eigentlich ihren Abschied. Mittlerweile steht aber fest, dass immerhin vier Rennen beim Kölner Sender zu sehen sein werden. Es handelt sich um die Rennen in Imola, Barcelona, Monza und Interlagos.

Obwohl Moderator König ab Sommer 2021 den „Doppelpass“ übernimmt, hat RTL bestätigt, dass für die Rennen in Imola und Barcelona neben König und Ebel auch die Kommentatoren Christian Danner und Heiko Waßer dabei sein werden und somit das alte Quartett wiedervereinigt ist. Als Experte in Barcelona (9. Mai) fungiert „Sky-Leihgabe“ Ralf Schumacher.