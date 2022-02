Eminem kniet in der Halbzeitshow vom Super Bowl – hatte die NFL das verboten?

Eminem steht seit Jahren für Provokation. Der Rapper trat jetzt in der Halbzeitshow des Super Bowls auf und zog die Aufmerksamkeit mit einem Kniefall auf sich.

Der 49-Jährige kniete sich während der Show am Sonntag (Ortszeit) kurzzeitig hin – offensichtlich in Anspielung auf den früheren US-Football-Profi Colin Kaepernick, der diese Geste 2016 als Zeichen des Protests gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit initiierte. Der damalige Quarterback der San Francisco 49ers ist seit 2017 ohne Job in der NFL. Eminem ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreich – und auch für Provokationen bekannt.

Auf Twitter und in Medien bekam der Rapper, mit bürgerlichem Namen Marshall Bruce Mathers III, für die Einlage viel Aufmerksamkeit. Einige mutmaßten, dass Eminem den Kniefall gegen den Willen der Veranstalter gemacht habe. Die National Football League (NFL) widersprach dieser Darstellung: „Wir haben uns alle Elemente der Show während mehrerer Proben in dieser Woche angesehen und wussten, dass Eminem das tun würde“, sagte ein Sprecher der Tageszeitung „USA Today“.

Eminem the GOAT for kneeling even after the NFL told him not to do it pic.twitter.com/b64NL2Rz63

— gifdsports (@gifdsports) February 14, 2022