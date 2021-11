Dorothea Wierer: So schön ist der Biathlon-Superstar aus Italien

Dorothea Wierer gehört zu den besten Biathletinnen der Welt. Doch auch optisch hat die Südtirolerin einiges zu bieten. Auf Instagram präsentiert sie gerne ihre Traumfigur.

Die hübsche Italienerin ist nicht nur als mehrfache Biathlon-Weltmeisterin in Erscheinung getreten, auch im Gesamtweltcup hat sie sich schon an die Spitze gesetzt. Allerdings hat sie nicht nur in der Loipe und am Schießstand Qualitäten, auch ihr Instagram-Profil lässt sich sehen.

Als Profi-Sportlerin verfügt sie natürlich über einen Astralkörper. Und daraus macht sie auf der Social-Media-Plattform keinen Hehl:

Ihre Fanschar wächst jedenfalls immer weiter. Mittlerweile folgen ihr über 500.000 Personen auf Instagram, um sich Bilder wie diese nicht entgehen zu lassen:

So ein Body muss natürlich in Form gehalten werden:

Zum Ausgleich verschlägt es die Massenstart-Weltmeisterin 2019 gerne ans Wasser:

Wir können jedenfalls sehr gut verstehen, warum der Italienerin so viele Menschen bei Instagram folgen:

Ob sie diese Bräune auch über die Wintermonate, in denen sie hauptsächlich im TV zu sehen ist, retten kann – wir wagen es mal zu bezweifeln:

Was für ein Ausblick… und die Berge haben es auch in sich:

Vor ein paar Jahren wurde auch der russische Playboy auf Wierer aufmerksam und soll ihr angeboten haben, sich für das Männermagazin auszuziehen: „In Russland ist Biathlon extrem populär. Aber ich würde mich nie und nimmer für die Öffentlichkeit ausziehen. Das wäre mir peinlich“, erklärte Wierer ihre Absage der Südtiroler Sportnachrichtenseite „sportnews.bz“.

Die Männerwelt braucht sich ohnehin keine Hoffnungen zu machen: Wierer ist schon lange vergeben. Seit 2015 ist die Südtirolerin mit dem Skilanglauftrainer Stefano Corradini verheiratet. Einige Fans werden Corradini sicherlich beneiden, so beliebt wie Wierer gerade auf Instagram ist.

