Deutsches Handballpokalfinale in Köln: OB Reker voller Vorfreude

Handball-Fans können es kaum erwarten: Am 15. und 16. April 2023 spielen vier Mannschaften das Rewe Final4 in der Lanxess-Arena aus. Das Sport-Event findet erstmals in Köln statt. Auch OB Henriette Reker (parteilos) freut sich, den traditionsreichsten Pokalwettbewerb im deutschen Sport „bewirten“ zu dürfen.

Wer spielt beim Rewe Final4 im Henkelmännchen? Der SC Magdeburg, die SG Flensburg-Handewitt, die Rhein-Neckar Löwen und der TBV Lemgo Lippe kämpfen um den deutschen Handballpokal.

Und: Laut „Express“ ist der Pokal in Köln bereits richtig herumgekommen, fuhr schon via KVB durch die Veedel, besuchte die Feuerwehr und den Kölner Zoo.

OB Reker ist ganz aus dem Häuschen. Die 66-Jährige: „Wir freuen uns auf die wunderbaren Spiele, auf die Fans und darauf, dass wir hier strahlende Sieger sehen werden.“