DAZN erhöht Preise massiv: Doppelte Abo-Kosten ab Februar

Keine guten Nachrichten für alle DAZN-Kunden: Der Streamingdienst erhöht ab Februar erneut seine Preise. Beim Monatsabo zahlen Kunden dann doppelt so viel wie bisher.

Wie DAZN bekanntgab, kostet das Monatsabo ab dem 1. Februar 29,99 Euro statt 14,99 Euro, der günstigste Vertrag für ein Jahr 274,99 statt 149,99 Euro. Dieser Preisanstieg gilt für neue Kunden und jene, „die ihre beendete Mitgliedschaft reaktivieren“. Bestehende Abonnenten zahlen zunächst noch bis zum 31. Juli den aktuellen Preis. Wie viel sie anschließend zahlen müssen, sei noch nicht geklärt, hieß es.

Am 01.02. erhöhen wir die Preise für neue und wiederkehrende Abonnenten. Fans mit einer aktiven #DAZN-Mitgliedschaft sind von dieser Änderung bis 31.07. nicht betroffen! Wenn ihr noch kein DAZN-Abo habt, könnt ihr bis zum 31.01. eins für 14,99€/Monat (149.99€/Jahr) abschließen. pic.twitter.com/1hWZ29NaJs — DAZN DE (@DAZN_DE) January 25, 2022

DAZN hatte zuletzt massiv in Medienrechte investiert. Der Streaminganbieter darf seit Beginn der Saison die Partien der Fußball-Bundesliga am Freitagabend und am Sonntagnachmittag live zeigen. Außerdem sind fast alle Spiele der Champions League im Angebot. Der seit August 2016 in Deutschland aktive Pay-Anbieter hatte zuletzt im vergangenen Jahr die Kosten für das Monatsabonnement von 11,99 Euro auf 14,99 Euro erhöht.

dpa