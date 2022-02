Das sind die schönsten Eiskunstläuferinnen bei Olympia 2022

Ihre Küren verzaubern die Fans, ihre Instagram-Auftritte aber auch. Wir stellen euch die schönsten Eiskunstläuferinnen der Welt vor!

Bei Olympia 2022 auf dem Eis – wir stellen euch die schönsten Eiskunstläuferinnen der Welt vor. Foto: Instagram/alexandra_feigin Ashley Cain-Gribble

Nation: USA

Jahrgang: 1995 Foto: Instagram/icegirlash Alexia Paganini

Nation: Schweiz

Jahrgang: 2001 Foto: Instagram/alexia.paganini Alexandra Feigin

Nation: Bulgarien

Jahrgang: 2002 Foto: Instagram/alexandra_feigin Alexa Knierim

Nation: USA

Jahrgang: 1991 Foto: Instagram/alexa_knierim Nicole Schott

Nation: Deutschland

Jahrgang: 1996 Foto: Instagram/nicole_schott Vanessa James

Nation: Kanada

Jahrgang: 1987 Foto: Instagram/vanessa_james_sk8 Laura Barquero

Nation: Spanien

Jahrgang: 2001 Foto: Instagram/laurabarqueroskater Madison Chock

Nation: USA

Jahrgang: 1992 Foto: Instagram/chockolate02 Kailani Craine

Nation: Australien

Jahrgang: 1998 Foto: Instagram/kailanicraine Kaitlin Hawayek

Nation: USA

Jahrgang: 1996 Foto: Instagram/kait_hawayek Piper Gilles

Nation: Kanada

Jahrgang: 1992 Foto: Instagram/pipergilles Natalia Kaliszek

Nation: Polen

Jahrgang: 1996 Foto: Instagram/natalia.kaliszek Loena Hendrickx

Nation: Belgien

Jahrgang: 1999 Foto: Instagram/loenahendrickx Olivia Smart

Nation: Spanien

Jahrgang: 1997 Foto: Instagram/oliviasmartx Marjorie Lajoie

Nation: Kanada

Jahrgang: 2000 Foto: Instagram/marjorie.lajoie Natasha McKay

Nation: Schottland

Jahrgang: 1995 Foto: Instagram/natashamckay_ Tina Garabedian

Nation: Armenien

Jahrgang: 1997 Foto: Instagram/tinagarabedian Minerva Hase

Nation: Deutschland

Jahrgang: 1999 Foto: Instagram/minervahase Jenni Saarinen

Nation: Finnland

Jahrgang: 1999 Foto: Instagram/jenniisaarinen Katharina Müller

Nation: Deutschland

Jahrgang: 1995 Foto: Instagram/kati.mueller Lilah Fear

Nation: England

Jahrgang: 1999 Foto: Instagram/thelilahjoshow Rebecca Ghilardi

Nation: Italien

Jahrgang: 1999 Foto: Instagram/rebecca_ghilardi

Wenn es um das deutsche Eiskunstlaufen geht, sind wir schnell beim Namen Nicole Schott. In Essen hat die Frau aus dem Ruhrpott das Eiskunstlaufen gelernt, mehrfach hat sie die Deutsche Meisterschaft schon souverän für sich entscheiden können. International misst sie sich unter anderem mit Alexia Paganini, die für das Nachbarland Schweiz antritt.

>> Das sind die schönsten Biathletinnen der Welt <<

Dabei wurde Paganini in den USA geboren, sie trat auch bereits für die Vereinigten Staaten an. Aber als Tochter eines Schweizers hatte sie die Möglichkeit, einen Nationenwechsel vorzunehmen – seitdem geht sie für die Schweiz an den Start. Eine ähnliche Geschichte gibt es auch bei Olivia Smart.

Der Name klingt nicht unbedingt nach dem einer Sportlerin, die für Spanien antritt. Seit 2017 hält die gebürtige Engländerin aber auch die spanische Staatsbürgerschaft. Sie tritt im Gespann mit dem Spanier Adrian Diaz an. Gerade einmal 18 Jahre alt war Loena Hendrickx, als sie 2018 bei ihren ersten Olympischen Spielen für Belgien antrat. Sie ist auch bei Welt- und Europameisterschaften häufig vorne mit dabei.

>> Das sind die schönsten Skifahrerinnen der Welt <<