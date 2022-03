Sport

„Das aktuelle Sportstudio“ am Samstag um 23.00 Uhr: Gäste und Moderator

10. März 2022

Bundesliga-Highlights am späten Samstagabend? Die Rede ist natürlich vom aktuellen Sportstudio. Seit 1963 zeigt das ZDF "Das aktuelle Sportstudio", das zu einer Institution in Sachen Fußball-Berichterstattung geworden ist. Aber auch Randsportarten werden beleuchtet. Am 12. März gibt es eine neue Ausgabe.