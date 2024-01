„Das aktuelle Sportstudio“ heute: Gast und Moderator am Samstag, 6. Januar

„Das aktuelle Sportstudio“ im ZDF ist eine Institution im deutschen Fernsehen. Seit 1963 ist es fester Teil der TV-Berichterstattung über den Fußball – und speziell die Bundesliga. Wir verraten euch, wer am kommenden Samstagabend zu Gast ist, wer moderiert und um welche Themen es geht.

Am 6. Januar 2024 ab 23.30 Uhr gibt es eine neue Ausgabe von „Das aktuelle Sportstudio“.

Der Gast im aktuellen Sportstudio am 6. Januar

Juri Knorr, Handball-Nationalspieler

Handball-Nationalspieler Timo Kastening, Handball-Nationalspieler

Das ist die Moderatorin im aktuellen Sportstudio am 6. Januar

Katrin Müller-Hohenstein

Die Themen im aktuellen Sportstudio

Im aktuellen Sportstudio stehen seit jeher die Geschehnisse der Fußball-Bundesliga im Mittelpunkt. Neben den internationalen Ligen werden jedoch – vor allem in der fußballfreien Zeit – auch Randsportarten beleuchtet. Einen besonderen Platz nimmt das Bundesliga-Abendspiel am Samstagabend ein. Was das Free-TV angeht, zeigt das ZDF hier die ersten Bilder als Zusammenfassung.

„Das aktuelle Sportstudio“ live im TV, Stream und in der Mediathek

Für gewöhnlich beginnt „Das aktuelle Sportstudio“ am Samstagabend um 23 Uhr und läuft rund 75 Minuten. Neben der Möglichkeit, es im ZDF zu verfolgen, kann es auch hier im Live-Stream geschaut werden. Darüber hinaus kann man sich die Videos der Sendungen auf der Homepage des Senders sowie auf YouTube anschauen.

„Das aktuelle Sportstudio – Gespräche“ – der Sportstudio Podcast

Seit dem Jahr 2020 bietet das ZDF seinen Zuschauern auch einen Podcast. In unregelmäßigen Abständen unterhalten sich die Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein, Dunja Hayali, Sven Voss, Jochen Breyer sowie Podcaster Philipp Westermeyer in „Das aktuelle Sportstudio – Gespräche“ mit ihren Gästen über aktuelle Themen aus der Welt des Sports.

„Das aktuelle Sportstudio“ in der Wiederholung

Wiederholt wird „Das aktuelle Sportstudio“ für gewöhnlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag beim ZDF-Partnersender 3sat. Die nächste Sportstudio-Wiederholung:

Sonntag, 17. Dezember, 2.10 Uhr (3sat)

„Das aktuelle Sportstudio“ gibt es bereits seit 1963

Die erste Sendung des Aktuellen Sportstudios im ZDF wurde am 24. August 1963, dem ersten Spieltag der neu eingeführten Fußball-Bundesliga, ausgestrahlt. Zu den ersten Moderatoren gehörten Rainer Grünzler, Helmuth Bendt, Wim Thoelke, Heribert Meisel und Harry Valérien.

Das sind die „Sportstudio“-Moderatoren

Aktuell sind beim Aktuellen Sportstudio vier Moderatoren im Einsatz. Wir stellen sie kurz vor.

Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein ist die Dienstälteste der vier Sportstudio-Moderatoren. Sie moderierte ihre erste Ausgabe am 28. Januar 2006.

Dunja Hayali

Im Vergleich zu Müller-Hohenstein ist Dunja Hayali ein Frischling. Sie ist seit dem 25. August 2018 dabei. Am 13. Mai 2023 zog sie allerdings nach 40 Sendungen Schluss den Schlussstrich und beendet ihr Engagement beim „Aktuellen Sportstudio“.

Jochen Breyer

Am 14. Dezember feierte Jochen Breyer seine Sportstudio-Premiere.

Sven Voss

Im Vergleich der männlichen Moderatoren hat Sven Voss die Nase vorn. Er moderiert „Das aktuelle Sportstudio“ seit dem 30. Juli 2011.

„Das aktuelle Sportstudio“: Die Torwand

Das Markenzeichen schlechthin des Aktuellen Sportstudios ist das Torwandschießen. Die Torwand wurde auf Anregung des Moderators Werner Schneider am 23. August 1964 eingeführt. Seither versuchen die Studiogäste, sechs Treffer – zwei unten und zwei oben – zu erzielen. In den 1970er Jahren nahm das ZDF sie kurzzeitig aus dem Programm, führte sie nach massiven Zuschauerprotesten aber schnell wieder ein. Heute ist sie Kult.

Trotz zahlreicher Versuche ist es noch keinem Gast vergönnt gewesen, die Maximalausbeute zu erzielen. Fünf Treffer – erstmalig erzielt von Günter Netzer am 18. Mai 1974 – sind bis heute Rekord. Später gelang dies außerdem Rudi Völler, Günter Hermann, Reinhard Saftig, Matthias Becker, Rolf Fringer, Frank Pagelsdorf, Frank Rost sowie Inka Grings.