Wenn zum Jahresende Männer mit Bierbäuchen, merkwürdigen Hemden und teils grotesken Frisuren Pfeile auf eine Scheibe werfen und hinter ihnen ein betrunkenes Publikum in wildesten Kostümen grölt, dann ist wieder Darts-WM.

Seit Jahren steht die Sportart in der Öffentlichkeit und polarisiert wie keine andere: Für die einen gehört sie in die Kneipe, für die anderen ist sie eine Mischung aus Kunst und Präzision. Was ihr zur Darts-WM wissen müsst und wo ihr die Darts-WM verfolgen könnt, verraten wir euch hier.

Wann und wo findet die Darts-WM statt?

Die Darts-WM 2020 startet am Donnerstag, den 13. Dezember 2019 und endet am 1. Januar 2020 mit dem großen Finale. Ausgetragen werden die Partien seit 2007 im Alexandra Palace im Norden Londons, besser bekannt als „Ally Pally“. Zuvor fanden die PDC World Darts Championships in der Circus Tavern in Purfleet statt.

Wird die Darts-WM im TV oder Stream übertragen?

Ja! Ihr könnt die Darts-WM entweder live im Fernsehen oder auch live im Stream verfolgen. Der TV-Sender Sport1 überträgt die PDC World Darts Championship 2020 täglich live im TV sowie online im Stream. Alternativ könnt ihr die Darts-WM auch live bei Streaming-Anbieter DAZN schauen, sofern ihr ein entsprechendes Abonnement abgeschlossen habt. Mitunter werden die Partien zudem live in diversen Sportsbars oder Kneipen übertragen. So kommt auch gleich mehr „Ally Pally“-Stimmung auf.

Wie im Vorjahr gibt es durch die Aufstockung des Teilnehmerfeldes auf 96 zur WM-Zeit nun auch mehr Darts am Nachmittag zu sehen, das war zuvor nur an den Wochenenden der Fall.

TV-Live-Übertragungen (Sport1):

Freitag, 13.12.2019: 20 – 0 Uhr live

Samstag, 14.12.2019: 13.30 – 17.55 Uhr live

Samstag, 14.12.2019: 20 – 0.15 Uhr live

Sonntag, 15.12.2019: 14 – 16.55 Uhr live

Sonntag, 15.12.2019: 20.45 – 0.15 Uhr live

Montag, 16.12.2019: 20 – 0.15 Uhr live

Dienstag, 17.12.2019: 13.30 – 18 Uhr live

Dienstag, 17.12.2019: 20 – 0.15 Uhr live

Mittwoch, 18.12.2019: 13.30 – 17.55 Uhr live

Mittwoch, 18.12.2019: 20 – 0.15 Uhr live

Donnerstag, 19.12.2019: 13.30 – 18 Uhr live

Donnerstag, 19.12.2019: 20 – 0.15 Uhr live

Freitag, 20.12.2019: 13.30 – 18.15 Uhr live

Freitag, 20.12.2019: 20.15 – 0 Uhr live

Samstag, 21.12.2019: 13.30 – 17.55 Uhr live

Samstag, 21.12.2019: 20 – 0.15 Uhr live

Sonntag, 22.12.2019: 14 – 18 Uhr live

Sonntag, 22.12.2019: 20.45 – 0.15 Uhr live

Montag, 23.12.2019: 13.30 – 18 Uhr live

Montag, 23.12.2019: 20 – 0.15 Uhr live

Freitag, 27.12.2019: 13.30 – 18 Uhr live

Freitag, 27.12.2019: 20 – 0.15 Uhr live

Samstag, 28.12.2019: 13.30 – 18 Uhr live

Samstag, 28.12.2019: 20 – 0 Uhr live

Sonntag, 29.12.2019: 13.30 – 18 Uhr live

Sonntag, 29.12.2019: 20 – 0.15 Uhr live

Montag, 30.12.2019: 20 – 0 Uhr live

Mittwoch, 01.01.2020: 20 – 0 Uhr live

DAZN überträgt an Spieltagen immer ab 13.30 Uhr (sofern Nachmittagsspiele angesetzt sind) und ab 20 Uhr.

Wer kommentiert die Darts-WM 2020?

DAZN warb Darts-Urgestein Elmar Paulke vor der WM 2018 von Sport1 ab. Auch in diesem Jahr wird die deutsche Stimme des Darts beim Streaming-Anbieter kommentieren. Im vorigen Jahr gab es wechselnde Experten an Paulkes Seite.

Bei Sport1 sind als Kommentatoren Tobias Drews und Basti Schwele im Einsatz. Als Experten stehen bereits die deutschen Spieler Robert Marijanovic und Martin Schindler fest, die sich nicht für die WM qualifizieren konnten.

Spielplan und Modus: So läuft die Darts-WM 2020

Los geht es am 13. Dezember mit der Vorrunde. In dieser treten 64 Qualifikanten und Spieler der Pro-Tour-Liste bis zum 19. Dezember gegeneinander an. Die besten 32 Spieler der Weltrangliste sind hingegen gesetzt und greifen erst in der zweiten Runde in das Turnier ein. Inklusive Finale, das am Neujahrsabend ausgespielt wird, finden sieben Runden statt. Dabei wird von Anfang an im K.o.-Modus gespielt. Die Anzahl der zu gewinnenden Sätze erhöht sich von fünf in der ersten Runde bis auf 13 im Endspiel. Ein Satz besteht aus maximal fünf Legs. Ein Leg gewinnt der Spieler, der zuerst 501 Punkte geworfen hat. Insgesamt sind vom 13. Dezember bis 1. Januar nur vier Tage spielfrei. Traditionell sind dies Heiligabend, die Weihnachtsfeiertage und Silvester. Einen aktuellen Überblick über die Spieler, Partien und Uhrzeiten findet ihr hier!

Welche deutschen Spieler nehmen an der Darts-WM 2020 teil?

2020 nehmen drei Deutsche an der Darts-WM teil: Martin Schindler und Christian Bunse haben ein Last-Minute-Ticket für London verpasst. Beide scheiterten in Wigan bei der letzten Qualifikationschance schon vor dem Finale. Damit sind beim wichtigsten Turnier der Saison drei deutsche Spieler dabei: Der an Position 24 gesetzte Max Hopp, Gabriel Clemens sowie Nico Kurz, der die Super League Darts für sich entschieden hatte.

Es könnte sehr früh zu einem Duell der beiden besten deutschen Spieler kommen. Hopp und Clemens würden schon in der zweiten Runde gegeneinander spielen. Der Saarländer Clemens muss zuvor allerdings sein Auftaktmatch gegen den Niederländer Benito van de Pas gewinnen. Hopp hat in der ersten Runde ein Freilos und fordert dann den Sieger der Partie Clemens gegen van de Pas.

Wer ist der Favorit auf den Titel bei der Darts-WM 2020?

Bei den Buchmachern gibt es eigentlich nur einen Favoriten: Titelverteidiger Michael van Gerwen! Wer aktuell auf den Niederländer setzt, bekommt gerade mal das Doppelte des Einsatzes. Zu den Favoriten zählen ebenso Rob Cross, der Weltmeister von 2018, sowie Publikumsliebling Gary Anderson.

Was bekommt der Sieger der Darts-WM 2020?

Wer sich im Finale der Darts-WM 2020 durchsetzt, darf nicht nur die „Sid Waddell Trophy“ mit nach Hause nehmen, sondern sich auch über ein Preisgeld in Höhe von 500.000 Pfund (rund 575.000 Euro) freuen. Insgesamt werden 2020 rund 2,5 Millionen Pfund (ca. 2,8 Millionen Euro) ausgeschüttet – genauso viel wie im Vorjahr.

Wie viel kosten Tickets für die Darts-WM 2020?

Der Preis für eine Karte variiert stark. Im Regelfall gibt es pro Tag eine Nachmittags- und eine Abendsession, wobei die Tickets für den Abend etwas teurer sind. Je weiter vorangeschritten das Turnier ist, desto teurer werden die Tickets. Zudem macht die PDC einen Unterschied zwischen Sitzplätzen auf der Tribüne und Sitzplätzen an einem Tisch vor der Bühne. Los geht es bei 23 Britischen Pfund (ca. 26 Euro) für einen Tribünenplatz für drei Erstrundenspiele und ein Zweitrundenmatch. Das teuerste Ticket für das Finale kostet 350 Pfund (ca. 388 Euro).

Wie viele Zuschauer hat die Darts-WM?

Die West Hall des „Ally Pally“ fasst gerade mal etwas mehr als 3000 Zuschauer. Vor den Bildschirmen schauen aber regelmäßig mehrere Millionen Zuschauer zu. Die Darts-WM brachte Sport1 zum Jahresende 2018 Top-Quoten ein. Zum Finale am Neujahrstag 2019 schalteten im Schnitt 1,49 Millionen Fans ein. Am Quotenrekord des Finals 2018 (2,15 Millionen Zuschauer) schrammte Sport1 damit zwar deutlich vorbei, dafür drang die digitale Berichterstattung in neue Sphären vor. Mit den Livestream-Angeboten auf Sport1.de und den zugehörigen Apps erreichte der Sender knapp 2,9 Millionen Zuschauer – neuer Rekord.

Die Geschichte der Darts-WM

Seit 1978 finden jährlich Darts-Weltmeisterschaften statt. Ursprünglich fungierte nur die BDO (British Darts Organisation) als Ausrichter, später spaltete sich unter dem Einfluss von Sky Television aber die PDC (Professional Darts Corporation) ab und veranstaltet seit 1994 eine eigene Weltmeisterschaft. Durch den Wechsel vieler bekannter Spieler von der BDO zur PDC erlangte die PDC im Lauf der Zeit einen immer größeren Stellenwert und ist inzwischen die populärere Organisation.

Wer ist Rekordsieger der Darts-WM?

Er ist nicht mehr dabei, aber noch immer Rekordsieger: Darts-Ikone Phil „The Power“ Taylor hat die Darts-WM 16 Mal für sich entschieden und gilt als prägendste Figur des Dartsports. Auf Platz zwei folgen Eric Bristow und der weiterhin aktive Niederländer Raymond van Barneveld mit jeweils fünf Titeln. Van Barneveld gewann den Titel dabei viermal bei der BDO und einmal bei der PDC. Dreimal erfolgreich waren John Lowe, John Part und Martin Adams.

Alle Darts-Weltmeister der PDC

1994 Dennis Priestley (6:1 gegen Phil Taylor)

1995 Phil Taylor (6:2 gegen Rod Harrington)

1996 Phil Taylor (6:4 gegen Dennis Priestley)

1997 Phil Taylor (6:3 gegen Dennis Priestley)

1998 Phil Taylor (6:0 gegen Dennis Priestley)

1999 Phil Taylor (6:2 gegen Peter Manley)

2000 Phil Taylor (7:3 gegen Dennis Priestley)

2001 Phil Taylor (7:0 gegen John Part)

2002 Phil Taylor (7:0 gegen Peter Manley)

2003 John Part (7:6 gegen Phil Taylor)

2004 Phil Taylor (7:6 gegen Kevin Painter)

2005 Phil Taylor (7:4 gegen Mark Dudbridge)

2006 Phil Taylor (7:0 gegen Peter Manley)

2007 Raymond van Barneveld (7:6 gegen Phil Taylor)

2008 John Part (7:2 gegen Kirk Shepherd)

2009 Phil Taylor (7:1 gegen Raymond van Barneveld)

2010 Phil Taylor (7:3 gegen Simon Whitlock)

2011 Adrian Lewis (7:5 gegen Gary Anderson)

2012 Adrian Lewis (7:3 gegen Andy Hamilton)

2013 Phil Taylor (7:4 gegen Michael van Gerwen)

2014 Michael van Gerwen (7:4 gegen Peter Wright)

2015 Gary Anderson (7:6 gegen Phil Taylor)

2016 Gary Anderson (7:5 gegen Adrian Lewis)

2017 Michael van Gerwen (7:3 gegen Gary Anderson)

2018 Rob Cross (7:2 gegen Phil Taylor)

2019 Michael van Gerwen (7:3 gegen Michael Smith)