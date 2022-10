Britta Hofmann: Die schönsten Fotos der hübschen Sky-Moderatorin

Mit dem Start von „Sky Sport News HD“, dem ersten 24-Stunden-Sportnachrichtensender in Deutschland, wechselte Britta Hofmann am 1. Dezember 2011 zu Sky. Heute ist sie beim Pay-TV-Sender kaum noch wegzudenken. Als Field-Reporterin in der 1. und 2. Bundesliga sowie als Moderatorin für die Europa League und Formate wie „Super Samstag“ oder „Dein Verein“ macht sie stets eine gute Figur.

Ihr Studium absolvierte die 1980 in Attendorn geborene Journalistin in Köln an der Deutschen Sporthochschule. Danach war sie für zwei Jahre von 2006 bis 2008 bei n-tv, wo sie ihr Volontariat machte. Bis 2011 blieb sie dem Sender erhalten und war Teil der täglichen News der Sportmoderation.

Neben der Moderation war sie auch als Live-Reporterin unterwegs. So berichtete sie beispielsweise von den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking und den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver. Ihr Herz aber schlägt für den Fußball, wie sie in einem Interview 2016 zugab. Mit 12 Jahren war sie erstmals im Stadion, seither ist ein Leben ohne Fußball für sie nicht mehr vorstellbar gewesen.

Neben ihrer fachlichen Kompetenz spielt dabei aber auch ihr Aussehen eine große Rolle. Wir zeigen euch, warum Sport-Fans aus ganz Deutschland auch Britta-Hofmann-Fans sind. Das sind die schönsten Fotos der blonden Sky-Moderatorin:

Ihr bekommt nicht genug von Britta Hofmann? Hier sind ihre schönsten Bilder! Foto: Instagram/britta.hofmann Seit 2011 steht sie bei Sky unter Vertrag. Foto: Instagram/britta.hofmann Anfangs nur für "Sky Sport News HD im Einsatz, ist sie mittlerweile auch als Bundesliga-Moderatorin und -Field-Reporterin sowie als Moderatorin der UEFA Europa League und des DFB-Pokals unterwegs. Foto: Instagram/britta.hofmann Und nach den Abgängen von Esther Sedlaczek und Jessica Libbertz im Sommer, werden wir sie wohl bald auch öfter an den Bundesliga-Samstagen im Studio sehen. Foto: Instagram/britta.hofmann Und das aus gutem Grund. Foto: Instagram/britta.hofmann Denn Britta Hofmann gehört zweifelsohne zu den schönsten Sportmoderatorinnen Deutschlands. Foto: Instagram/britta.hofmann Wenn nicht sogar der ganzen Welt. Foto: Instagram/britta.hofmann Bei einem solchen Lächeln kann es da keine zwei Meinungen geben. Foto: Instagram/britta.hofmann Hier strahlt Britta Hofmann mit der Sonne um die Wette. Foto: Instagram/britta.hofmann Hier genießt sie sie einfach. Foto: Instagram/britta.hofmann Und hier posiert sie für ein Bild mit ihr. Im Bikini. Ein Augenschmaus. Foto: Instagram/britta.hofmann Im Stadion für Sky im Einsatz nimmt sie dafür lieber einen Fußball. Foto: Instagram/britta.hofmann Sogar die Corona -Maske steht ihr ausgezeichnet. Foto: Instagram/britta.hofmann Aber Britta Hofmann kann auch verführerisch. Foto: Instagram/britta.hofmann Oder verrückt. Foto: Instagram/britta.hofmann Oder schick. Foto: Instagram/britta.hofmann Grüße vom Betzenberg! Fans gab es im Sommer 2021 einige, hier ist Britta Hofmann aber (fast) noch alleine.

Foto: Instagram/britta.hofmann Es gibt aber auch mal Urlaubsgrüße!

Foto: Instagram/britta.hofmann Viel Spaß mit den weiteren Bildern! Foto: Instagram/britta.hofmann Foto: Instagram/britta.hofmann Foto: Instagram/britta.hofmann Foto: Instagram/britta.hofmann

Seit rund einem Jahrzehnt verbringen deutsche Fußball-Fans wohl mindestens einen Tag in der Woche mit Britta Hofmann. Den Startschuss für ihre Sky-Karriere markierte, wie eingangs erwähnt, ihr Engagement bei „Sky Sport News HD“. Inzwischen ist sie aber auch als Bundesliga-Moderatorin und Field-Reporterin sowie als Moderatorin der UEFA Europa League und des DFB-Pokals unterwegs.

Britta Hofmann ab Sommer 2021 mit größerer Rolle bei Sky

Es führt also kein Weg an ihr vorbei. Und wie es scheint, wird das auch in Zukunft so bleiben. Denn nach dem Aus von Esther Sedlaczek, die ab Sommer die Sportschau im Ersten moderieren wird, sowie Jessica Libbertz soll Britta Hofmann zukünftig noch mehr Einsätze bei Sky bekommen und damit in der Hierarchie aufsteigen.

Nicht nur ihre zahlreichen Instagram-Fans, sondern auch den Rest von (Fußball-)Deutschland wird es freuen, wenn Hofmann demnächst wohl vor allem in den Samstags-Übertragungen häufiger zu sehen sein wird. Schließlich gehört die Blondine zweifelsfrei zu den schönsten deutschen Sportmoderatorinnen.

Und auch vor der internationalen Konkurrenz muss sich Britta Hofmann keineswegs verstecken – und die ist mit der Italienerin Diletta Leotta oder der Slowakin Simona Leskovska mehr als stark besetzt. Hier stellen wir euch die schönsten Sportmoderatorinnen der Welt vor!