Boxen mit Todesfolge – Student (20) stirbt nach Charity-Event

Die University of Nevada in Las Vegas steht unter Schock! Der erst 20 Jahre alte Nathan Valencia, der dort studiert hat, wollte seinen Teil zu einem Charity-Event beitragen und ist dafür in einen Boxring gestiegen. Nun ist der junge Erwachsene tot!

Wie die „New York Post“ berichtet, wurde unter Studierenden eine „Fight Night“ organisiert, um die Erlöse des Abends einem guten Zweck zukommen zu lassen. Dazu wurde – ähnlich wie bei Veranstaltungen im Profiboxen oder beim MMA – eine Fightcard mit mehreren Kämpfen, die für den Abend vorgesehen waren, zusammengestellt. Valencia stand im Main Event des Boxabends, war also Teil des Hauptkampfes.

Er bestritt den letzten Kampf des Abends. Eigentlich schien alles schon vorbei, als der 20-Jährige wenige Minute nach Ende des Kampfes zusammenbrach. Sofort wurde ein Rettungswagen bestellt, Ärzte stellen innere Blutungen und Hirnverletzungen bei ihm fest. Im Krankenhaus kämpfte Valencia dann um sein Leben – vergeblich. Vier Tage nach der Veranstaltungen erlag er seinen Verletzungen, wiederum vier Tage vor seinem 21. Geburtstag.

A @unlv student has died after a fraternity boxing match.

Loved ones say Nathan Valencia participated for charity.

Questions are being raised about whether precautions were taken to keep participants like Valencia safe.

Story at 6pm on @8NewsNow. pic.twitter.com/pZu842mHVI

— Vanessa_Murphy (@Vanessa_Murphy) November 26, 2021