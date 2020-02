Wie lief die vorige WM 2019 in Östersund für das deutsche Team?

Denise Herrmann räumte mit Gold in der Verfolgung, Silber in der Mixed-Staffel und Bronze im Massenstart einen ganzen Medaillensatz ab. Zudem krönte sich Arnd Peiffer zum Einzel-Weltmeister, die mittlerweile zurückgetretene Laura Dahlmeier gewann zweimal Bronze – im Sprint und der Verfolgung. Zudem holte die Männer-Staffel Silber.

Was muss man zum Austragungsort Antholz wissen?

Zum sechsten Mal nach 1975, 1976, 1983, 1995 und 2007 finden die Welttitelkämpfe im italienschen Biathlon-Mekka Antholz statt. Die Gemeinde mit rund 2900 Einwohnern liegt in Südtirol und umfasst das Antholzer Tal sowie einen kleineren Teil des Pustertals. Die auf über 1600 Meter Höhe gelegenen Strecke sind die höchsten im Weltcup und gelten als anspruchsvoll. Die Südtirol-Arena liegt am Antholzer See, umrahmt von den Bergen der Rieserfernergruppe und der Villgratner Berge. Nicht weit weg ist der Staller Sattel (2052 Meter).

Wer sind die erfolgreichsten Biathleten bei einer WM?

Laura Dahlmeiers Bestmarke von 2017 in Hochfilzen mit fünfmal Gold und einmal Silber ist nur schwer zu knacken – wenn dann vielleicht von Johannes Thingnes Bö. Nur die Norwegerin Tora Berger holte bisher bei einer WM auch in allen sechs Rennen Edelmetall (4 Gold/2 Silber). Fünf Medaillen schafften unter anderen Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner, die Franzosen Martin Fourcade und Raphael Poirée sowie Emil Hegle Svendsen und Bös älterer Bruder Tarjei.

Das Biathlon- ABC:

A – wie Anschießen: Eine Stunde vor Wettkampfstart testen die Athleten die Bedingungen am Schießstand und stellen ihre Waffe ein. Diese Einstellung wird während des Rennens ans Trefferbild und sich eventuell veränderten Wind durch das Drehen am Diopter angepasst.

B – wie Biathlon : Aus dem Griechischen, bedeutet so viel wie „Doppelkampf“ – Skilaufen und Schießen im Wechsel. 1960 wurde es mit dem Männer-Einzel olympisch. Erst 1992 folgten die Frauen.

C – wie Crossfire: Ein peinliches, aber eher seltenes Missgeschick. Aber selbst Stars wie Magdalena Neuner oder Uschi Disl schossen schon auf die falschen Scheiben. Die Treffer zählen nicht, es müssen Strafrunden gelaufen werden.