Das sind die schönsten Biathletinnen der Welt

Bei niedrigen Temperaturen im Skigebieten Hochleistungssport zu betreiben – für viele Menschen klingt das nach einer sehr unangenehmen Beschäftigung, für die besten Biathletinnen der Welt ist das der Alltag in jedem Weltcup-Winter. Wir zeigen euch die schönsten und besten Biathletinnen der Welt.

Foto: Instagram/tirileckhoff Dorothea Wierer

Nationalität: Italien

Geburtstag: 3. März 1990

Größe: 1,58 Meter

Foto: Instagram/dorothea_wierer Tiril Eckhoff

Nationalität: Norwegen

Geburtstag: 21. Mai 1990

Größe: 1,63 Meter

Foto: Instagram/ tirileckhoff Ingrid Landmark Tandrevold

Nationalität: Norwegen

Geburtstag: 23. September 1996

Größe: 1,66 Meter

Foto: Instagram/ingridtand Lisa Vittozzi

Nationalität: Italien

Geburtstag: 5. Februar 1995

Größe: 1,76 Meter

Foto: Instagram/ lisa_vittozzi Dinara Alimbekova

Nationalität: Belarus

Geburtstag: 5. Januar 1996

Größe: 1,72 Meter

Foto: Instagram/ dinara_alimbekova18 Ingela Andersson

Nationalität: Schweden

Geburtstag: 16. Juli 1991

Größe: 1,70 Meter

Foto: Instagram/ ingelaandersson Vanessa Hinz

Nationalität: Deutschland

Geburtstag: 24. März 1992

Größe: 1,76 Meter

Foto: Instagram/ vanessa_hinz_ Irina Kazakevich

Nationalität: Russland

Geburtstag: 29. Oktober 1997

Größe: 1,74 Meter

Foto: Instagram/ irinkakazakevich Marte Olsbu Roiseland

Nationalität: Norwegen

Geburtstag: 7. Dezember 1990

Größe: 1,67 Meter

Foto: Instagram/marteolsburoiseland Markéta Davidová

Nationalität: Tschechien

Geburtstag: 3. Januar 1997

Größe: 1,68 Meter

Foto: Instagram/ makulaa Denise Herrmann

Nationalität: Deutschland

Geburtstag: 20. Dezember 1988

Größe: 1,75 Meter

Foto: Instagram/ denise.herrmann Anna Magnusson

Nationalität: Schweden

Geburtstag: 31. März 1995

Größe: 1,53 Meter

Foto: Instagram/magnussonanna Svetlana Mironova

Nationalität: Russland

Geburtstag: 22. Februar 1994

Größe: 1,65 Meter

Foto: Instagram/ svetlana__mi__ Julia Schwaiger

Nationalität: Österreich

Geburtstag: 21. Januar 1996

Größe: 1,65 Meter

Foto: Instagram/ juulia_schwaiger Hanna Öberg

Nationalität: Schweden

Geburtstag: 2. November 1995

Größe: 1,78 Meter

Foto: Instagram/ hannaoeberg Selina Gasparin

Nationalität: Schweiz

Geburtstag: 3. April 1984

Größe: 1,63 Meter

Foto: Instagram/ gasparinselina Elena Kruchinkinа

Nationalität: Belarus

Jahrgang:: 1996

Foto: Instagram/ lenok_kruchinkina Stefanie Scherer

Nationalität: Deutschland

Geburtstag: 13. Mai 1996

Größe: 1,58 Meter

Foto: Instagram/ stefanie_scherer Louanne Chevat

Nationalität: Frankreich

Geburtstag: 22. April 2000

Foto: Instagram/ louanne.chevat Anna Gandler

Nationalität: Österreich

Geburtstag: 5. Januar 2001

Größe: 1,69 m

Foto: Instagram/anna_gandler Emelie Kalkenberg

Nationalität: Norwegen

Geburtstag: 6. Juli 1997

Größe: 1,65 m

Foto: Instagram/emeliekalkenberg Franziska Preuß

Nationalität: Deutschland

Geburtstag: 11. März 1994

Größe: 1,73 m

Foto: Instagram/ franzi110394 Marit Ishol Skogan

Nationalität: Norwegen

Geburtstag: 6. Juli 1998

Größe: 1,71 m

Foto: Instagram/ maritskogan Johanna Skottheim

Nationalität: Schweden

Geburtstag: 29. Mai 1994

Größe: 1,67 m

Foto: Instagram/ johannaskottheim Amy Baserga

Nationalität: Schweiz

Geburtstag: 29. September 2000

Größe: 1,77 m

Foto: Instagram/amy.baserga Nadija Belkina

Nationalität: Ukraine

Geburtstag: 30. September 1990

Größe: 1,57 m

Foto: Instagram/ nadijabelkina Maren Hammerschmidt

Nationalität: Deutschland

Geburtstag: 24. OKtober 1989

Größe: 1,69 m

Foto: Instagram/ maren_hammerschmidt Aita Gasparin

Nationalität: Schweiz

Geburtstag: 9. Februar 1994

Größe: 1,63 Meter

Foto: Instagram/ aitagasparin Dunja Zdouc

Nationalität: Österreich

Geburtstag: 3. Januar 1994

Größe: 1,67 Meter

Foto: Instagram/ dunjazdouc Tuuli Tomingas

Nationalität: Estland

Geburtstag: 4. Januar 1995

Größe: 1,78 Meter

Foto: Instagram/ t0min9a5 Elvira Öberg

Nationalität: Schweden

Geburtstag: 26. Februar 1999

Größe: 1,76 Meter

Foto: Instagram/ elviraoeberg Ida Lien

Nationalität: Norwegen

Geburtstag: 5. April 1997

Größe: 1,71 Meter

Foto: Instagram/ idalien Mona Brorsson

Nationalität: Schweden

Geburtstag: 28. März 1990

Größe: 1,67 Meter

Foto: Instagram/ monabrorsson Lisa Spark

Nationalität: Deutschland

Geburtstag: 7. Mai 2000

Größe: 1,80 m

Foto: Instagram/ lisa_spark Mari Wetterhus

Nationalität: Norwegen

Geburtstag: 17. Januar 1998

Größe: 1,65 Meter

Foto: Instagram/ marriwetterhus Lena Häcki

Nationalität: Schweiz

Geburtstag: 1. Juli 1995

Größe: 1,65 m

Foto: Instagram/lenahaecki Hannah Auchentaller

Nationalität: Italien

Geburtstag: 27. März 2001

Foto: Instagram/ hannah.auchentaller Joanne Firesteel Reid

Nationalität: USA

Geburtstag: 28. Juni 1992

Größe: 1,65 m

Foto: Instagram/jfiresteel Katharina Innerhofer

Nationalität: Österreich

Geburtstag: 17. Januar 1991

Größe: 1,66 m

Foto: Instagram/katharina.innerhofer Chloé Chevalier

Nationalität: Frankreich

Geburtstag: 2. November 1995

Größe: 1,73 m

Foto: Instagram/chloe_chev Anna Weidel

Nationalität: Österreich

Geburtstag: 25. Mai 1996

Größe: 1,70 Meter

Foto: Instagram/ annaweidel Hanna Hermann

Nationalität: Deutschland

Geburtstag: 13. Februar 2000

Größe: 1,60 m

Foto: Instagram/hanna_hermnn Coline Pasteur

Nationalität: Frankreich

Geburtstag: 13. Juli 2000

Foto: Instagram/coline_pasteur Irene Lardschneider

Nationalität: Italien

Geburtstag: 8. Februar 1998

Größe: 1,65 m

Foto: Instagram/coline_pasteur Elisa Gasparin

Nationalität: Schweiz

Geburtstag: 2. Dezember 1991

Größe: 1,59 Meter

Foto: Instagram/elisagasparin Johanna Talihärm

Nationalität: Estland

Geburtstag: 27. Juni 1993

Größe: 1,61 Meter

Foto: Instagram/ johannataliharm Linda Zingerle

Nationalität: Italien

Geburtstag: 14. September 2002

Foto: Instagram/ linda_zng Johanna Puff

Nationalität: Deutschland

Geburtstag: 2. Juli 2002

Foto: Instagram/ johannataliharm Maya Cloetens

Nationalität: Frankreich

Geburtstag: 8. Januar 2002

Foto: Instagram/ johannataliharm Samuela Comola

Nationalität: Italien

Geburtstag: 30. April 1998

Größe: 1,61 Meter

Foto: Instagram/ samuelacomola Elisabeth Högberg

Nationalität: Schweden

Geburtstag: 7. November 1986

Größe: 1,65 Meter

Foto: Instagram/ bettanhogberg Hanna Kebinger

Nationalität: Deutschland

Geburtstag: 26. November 1996

Größe: 1,66 Meter

Foto: Instagram/ hannakebinger Jenny Fellmann

Nationalität: Finnland

Geburtstag: 1. Februar 1997

Größe: 1,63 Meter

Foto: Instagram/ jennyfellmann Sophia Schneider

Nationalität: Deutschland

Geburtstag: 12. September 1997

Größe: 1,67 Meter

Foto: Instagram/ soophia_sch Ella Halvarsson

Nationalität: Schweden

Geburtstag: 22. Oktober 1999

Foto: Instagram/ ellahalvarsson Franziska Pfnür

Nationalität: Deutschland

Geburtstag: 22. Juni 1999

Größe_ 1,67m

Foto: Instagram/ ellahalvarsson Lisa Hauser

Nationalität: Österreich

Geburtstag: 16. Dezember 1993

Größe_ 1,74m

Foto: Instagram/hauser_lisa Julia Simon

Nationalität: Frankreich

Geburtstag: 9. Oktober 1996

Größe_ 1,70m

Foto: Instagram/julia_.simon

Dass sie das aber richtig gut machen, das zeigen die Zuschauerzahlen auf den Tribünen und an der Fernsehern auf der ganzen Welt – gerade aber in den Wintersport-Nationen Europas. Aus diesen Ländern stammen auch die schönsten Biathletinnen der Welt.

>> Biathlon-WM 2021: Kalender, TV-Termine, deutsches Aufgebot – alle Infos <<

Die Öberg-Schwestern, Hanna und Elvira, stammen etwa aus Lappland in Schweden und dominieren aktuell den Weltcup. Aber nicht nur in der Loipe, sondern auch auf Instagram machen die beiden eine beeindruckende Figur. Ihre Landsfrauen Anna Magnusson und Johanna Skottheim stehen ihnen da in kaum etwas nach.

Blicken wir zu den Nachbarn in Skandinavien, nach Norwegen. Dort ist Tiril Eckhoff schon seit Jahren eine wichtige Stütze im Weltcup-Team und bei den Fans auf der ganzen Welt sehr beliebt. Ihre potentielle Nachfolgerin im Team steht in Ingrid Tandrevold aber schon bereit.

Allerdings muss sich auch Deutschland da keinesfalls verstecken. Natürlich haben Jahrhundert-Athletinnen wie Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier eine Lücke hinterlassen – die Fans sind aber gerade von Denise Herrmann, Franziska Preuß und Vanessa Hinz begeistert. In der Schweiz sorgen die gleich drei Gasparin-Schwestern im Weltcup für Furore. Wir sprechen natürlich von Selina, Aita und Elisa Gasparin.

>> Das TV-Phänomen: Warum Biathlon im Fernsehen so erfolgreich ist <<

Einen genaueren Blick haben wir schon auf die beiden italienischen Top-Biathletinnen Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi, die als hübscheste Biathletin der Welt gefeiert wird, geworfen.

Auch in Frankreich spielt Biathlon eine Rolle. Die große Hoffnung: Julia Simon. Auch eine Österreicherin haben wir näher beleuchtet: die besten Bilder von Lisa Hauser gibt es hier.