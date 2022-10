Biathlon 2022/23: So sieht der DSV-Kader der deutschen Frauen aus

Am 22. Oktober ist die alpine Weltcup-Saison 2022/23 gestartet. Das Team um Denise Herrmann-Wick will in den kommenden Monaten wieder Siege einfahren und Medaillen erringen. Doch nicht alle deutschen Biathletinnen werden in jedem Weltcup antreten. So soll von Wettkampf zu Wettkampf entschieden werden, wer das deutsche Team vertritt. Dies sind die Athletinnen, die vom DSV nominiert sind.

DSV-Kader: Denise Hermann-Wick

Die 1988 geborene Denise Hermann-Wick führt das Team der DSV-Frauen an. Ihr Verein ist der WSC Erzgebirge Oberwiesenthal. Ihre bisherigen Erfolge können sich mehr als sehen lassen. So geht sie in den kommenden Weltcup als amtierende Olympiasiegerin 2022 von Peking im Einzel, holte mit dem Team 2022 Olympia-Bronze und war bereits Weltmeisterin in der Verfolgung 2019 in Östersund. In jenem Jahr holte sie auch Silber in der Mixed-Staffel. 2020 holte sie ebenfalls Silber in der Verfolgung und der Staffel.

Biathlon 2022/23: Janina Hettich-Walz

Acht Jahre jünger als Denise Hermann-Wick ist die für den Ski Club Schönwald e.V. laufende Janina Hettich-Walz. Ihr bislang größter Erfolg ist der Gewinn der Silbermedaille mit der deutschen Staffel bei den Weltmeisterschaften 2021. Geht es nach der 26-Jährigen, dürften in der kommenden Saison gerne noch weitere Medaillen und Treppchen dazukommen. Immerhin holte sie bereits zwei deutsche Meisterschaften im kurzen Einzel 2020 in Altenberg und im Sprint 2021 in Arber.

Biathlon-Kader: Vanessa Hinz

Nächste im Bunde ist Vanessa Hinz vom SC Schliersee, dem ältesten Deutschen Skiclub, der bereits 1906 gegründet wurde an der österreichischen Grenze. Sie ist schon fast ein „alter Hase“ im Biathlon und kann bereits auf eine ganze Reihe an Erfolgen zurückblicken. Auch sie gewann Olympia-Bronze 2022 mit dem Team, trägt zwei Weltmeistertitel in der Staffel (2015, 2017), wurde 2017 auch Weltmeisterin in der Mixed-Staffel und wurde 2021 zweite mit der Staffel bei der Weltmeisterschaft 2021 in Pokljuka.

DSV-Kader: Franziska Preuß

Auch Franziska Preuß vom SC Haag ist eine wahre Medaillenexpertin. Sie wurde ebenfalls Olympia-Bronzegewinnerin 2022 mit dem Team und holte 2015 einen Weltmeistertitel in der Staffel im finnischen Kontiolahti. Zudem holte sie bereits viermal WM-Silber. Sowohl in der Staffel, im Massenstart, in der Mixed-Staffel als auch in der Single-Mixed-Staffel blieb ihr überall der zweite Rang. Zudem holte sie auch 2021 mit der Staffel in Pokljuka WM-Silber.

Biathlon-Kader 2022/23: Vanessa Voigt

Weitaus weniger mit Medaillen behangen ist Vanessa Voigt vom SV Rotterode. Die 25-jährige Biathletin, geboren in Schmalkalden, hat erst eine Bronzemedaille bei Olympia 2022 mit dem Team gewonnen. 2021 gewann sie zudem die deutsche Meisterschaft in Arber in der Verfolgung, im Sprint wurde sie am gleichen Ort im selben Jahr zweite und holte Silber.

Biathlon 2022/23: Juliane Frühwirt

Ein gänzlich unbeschriebenes Blatt, was internationale Erfolge angeht, ist Juliane Frühwirt vom SV Motor Tambach-Dietharz. Die in Gotha geborene 24-Jährige ist aber ein riesiges Talent, hat sie doch bei den olympischen Jugend-Winterspielen in Lillehammer 2016 Gold im Sprint gewonnen. Auch bei den Juniorenweltmeisterschaften 2019 räumte die Biathletin ab. Bei den Deutschen Meisterschaften 2017 in Ruhpolding holte sie mit der Staffel Gold und gewann zudem noch drei Bronzemedaillen. Wird Zeit, dass auch international Edelmetall hinzukommt.

DSV-Kader: Anna Weidel

Den Abschluss bildet Anna Weidel vom WSV Kiefersfelden. Die 26-Jährige, die auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, ist ebenfalls international noch ohne Medaille, hat aber national und bei den Juniorenweltmeisterschaften 2014, 2015 und 2017 überzeugt. Bei den Deutschen Meisterschaften gewann sie 2018 in Oberhof mit der Staffel Gold, ein Jahr später wiederholte sie den Gewinn in Ruhpolding.

Wer sind die Favoriten im deutschen Biathlon-Kader 2022/23 der Frauen?

Als große Favoritin gilt Denise Herrmann-Wick, die mit den meisten Medaillen aller Biathletinnen ausgestattet ist. Die Vorbereitung lief für die 33-Jährige gut, was wahrscheinlich auch mit ihrer Hochzeit im Sommer zu tun hatte. Druck scheint sie in diesem Jahr keinen zu verspüren, weshalb sie zu den Favoritinnen gehört.

Auch Franziska Preuß will wieder an bessere Zeiten anknüpfen. Das letzte Jahr war von Rückschlägen und Verletzungen geprägt. In diesem Jahr will sie wieder in die Weltspitze aufschließen. Dahin will auch endlich Vanessa Voigt, die im letzten Jahr nur knapp an einer Medaille vorbei schrammte. In diesem Jahr will sie es noch besser machen als in der abgelaufenen Saison. Dort wurde sie in der Gesamtwertung Dreizehnte.