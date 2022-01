Antonio Brown zieht Trikot aus, verlässt das Feld – und wird von Bucs entlassen

Die NFL-Karriere von Antonio Brown ist um ein kurioses Kapitel reicher. Im Spiel bei den New York Jets entledigte sich der Wide Receiver plötzlich seines Trikots und verließ mit nacktem Oberkörper den Innenraum des Stadions – mitten im Spiel.

Die Aktion ereignete sich im dritten Viertel beim durchaus überraschenden Stand von 24:10 für die Jets. Videoaufnahmen zeigen, wie ein aufgebrachter Antonio Brown sich offenbar nach einem Wortgefecht mit einem Teammitglied von der Bank der Tampa Bay Buccaneers entfernt. Als er Andeutungen macht, sein Trikot auszuziehen, kommt Wide-Receiver-Kollege Mike Evans noch auf ihn zu und versucht, ihn von dieser Idee abzubringen – vergeblich:

Antonio Brown has a meltdown at the hand of the #Jets and #BraxtonBerrios pic.twitter.com/RGhSYpyrOu

— Miller (@mmmmillah) January 2, 2022