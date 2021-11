Aita Gasparin: Die schönsten Fotos der Schweizer Biathletin

Als ihre große Schwester Selina erstmals im Weltcup an den Start gegangen ist, war Aita erst elf Jahre alt. Mittlerweile ist sie an der Seite von Selina und Elisa gemeinsam im Weltcup dabei. Wir zeigen euch die jüngste Gasparin-Schwester von einer ganzen Seite abseits der Loipe.

Schwester Selina nahm erstmals 2005 an einem Weltcup-Rennen teil. Damals galt die Schweiz noch als Biathlon-Entwicklungsland und Selina als Pionierin. Auch dank ihrer Schwestern sah das schon ganz anders aus, als Aita 2014 ihr Debüt feierte.

Das Trio ist nicht nur fester Bestandteil des Schweizer Weltcup-Teams, sondern macht meistens auch drei Viertel der Damen-Staffel bei den „Eidgenossen“ aus. So dominant ist aktuell kaum eine andere Familie im Wintersport.

Dabei hat Aita zwar die Rolle des „Küken“ in der Familie inne, verstecken muss sie sich deswegen aber nicht und das macht sie auch nicht. Sportlich kann sie absolut mithalten und auch bei den Fans ist sie sehr beliebt.

Die 1994 in Samedan geborene Athletin hält ihre Anhänger auch häufig – in der Regel auch häufiger als ihre beiden älteren Schwestern – über Instagram auf dem Laufenden, was ihr Leben betrifft. Hier zeigen wir euch die schönsten Instagram-Posts von Aita Gasparin:

Was man halt so macht, wenn man in Amsterdam ist:

Ihre Heimat sind dann aber doch die Berge:

Bitte lächeln!

…oder doch mal ernster:

Einfach mal abschalten:

Ein Genuss!

Gemütlicher kann eine Jacke doch kaum aussehen:

Quasi ein Blick durch das Schlüsselloch:

Die schönste Seite des Patriotismus:

Aita mit Tieren, Teil 1:

Und Aita mit Tieren, Teil 2:

Bevor Aita mit dem Biathlon begann, probierte sie sich auch beim Geräteturnen und im Ski-Langlauf aus. Dann ging sie aber zum Biathlon über und seitdem ging es nur bergauf. Allerdings ist die Entscheidung bei dieser Familie auch kaum überraschend, oder?

