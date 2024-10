Mit Filmen wie „Prinzessin Mononoke“ und „Mein Nachbar Totoro“ hat sich das japanische Animationsstudio Ghibli auch außerhalb seines Heimatlandes einen Namen gemacht und genießt in zahlreichen Ländern rund um den Globus Kultstatus.

Hiesige Fans des Studios haben nun besonderen Grund zur Freude: Wie Atomax Merchandise, ein Vertrieb für Comic-Fanprodukte, auf seiner Instagram-Seite bekannt gab, bringt das Unternehmen in exklusiver Zusammenarbeit mit Maison Ghibli einen Pop-up-Store des beliebten Zeichentrickfilmstudios nach Düsseldorf. Was euch vor Ort erwarten wird und alle weiteren Infos zum Event-Laden, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Wann kommt der Studio Ghibli Pop-up-Store nach Düsseldorf?

Der Studio Ghibli Pop-up Store kommt am Samstag, den 26. Oktober, in die NRW-Landeshauptstadt. Nach aktueller Planung soll der Laden drei Wochen, also bis zum 16. November, geöffnet haben.

Wo ist er zu finden?

Der zeitlich limitierte Laden wird Mitten in der Düsseldorfer Altstadt eröffnen. Die genaue Adresse lautet: Marktstraße 2, 40213 Düsseldorf.

Was erwartet mich im Event-Laden?

Vor Ort erwartet Fans ein großes Sortiment an exklusiven Artikeln, welche von einzigartigen Sammlerfiguren bis hin zu kuscheligen Plüschtieren reicht. „Jeder findet etwas Besonderes für sich oder als Geschenk!“, so Veranstalter Atomax.

Tatsächlich handelt es sich hierbei nicht um den ersten Studio Ghibli Pop-up Store in Deutschland. Bereits Ende letzten Jahres brachte Atomax in Kooperation mit Maison Ghibli einen solchen Store nach Frankfurt. Der Run auf den Laden war riesig: Innerhalb von drei Tagen waren die Artikel des Geschäfts ausverkauft und es musste neue Ware nachbestellt werden. Aufgrund der Popularität des Animationsstudios ist zu erwarten, dass der Anlauf auf den Düsseldorfer Pop-up-Store ähnlich groß ausfallen wird.

Studio Ghibli Pop-up-Store in Düsseldorf: Anfahrt, Adresse, Öffnungszeiten

Da sich die Parkplatzsuche in und um die Düsseldorfer Altstadt oft schwierig gestaltet, reist ihr am besten mit dem ÖPNV an. Ganz in der Nähe des Pop-up-Stores findet ihr die Haltestelle Heinrich-Heine-Allee. Hier halten unter anderem die Stadtbahnlinien U71, U72, U73, U75, U76, U77, U78, U79 und U83.

Wer dennoch lieber mit dem Auto anreist, kann seinen fahrbaren Untersatz in einem der zahlreichen Parkhäuser der Stadt abstellen. Einen ausführlichen Überblick darüber geben wir hier.

Adresse: Marktstraße 2, 40213 Düsseldorf.

Öffnungszeiten: montags von 14 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags von 12 bis 20 Uhr, samstags von 11 bis 20 Uhr