Pinker Pop-up-Store auf der Kö: Das erwartet euch bei Valentino

Na nu, was steht denn da auf der Kö? Ein rechteckiger Pop-up-Store sorgt derzeit am Ende der Königsallee, nahe Kö-Bogen, für Aufsehen. Komplett in Pink und von innen kunterbunt tapeziert lockt der kleinste Valentino-Store der Welt ins Ladeninnere. Wer das Mini-Geschäft betritt, merkt sofort: Hier geht es um Düfte. Und das ist genau das, was ihr hier bekommt.

„Wir präsentieren hier die neue Sommer-Parfumkollektion von Valentino“, erklärt uns ein Mitarbeiter. Die prunkvollen Kristall-Flakons in verschiedenen Farben lassen auf ihre Nuancen schließen: So duftet der gelbliche Duft nach Zitrone, der grünliche nach Limette und der orangene nach Mandarine. Die Parfums des italienischen Designers (92), der bürgerlich Valentino Garavani heißt, sind in Damen- und Herren-Ausführungen erhältlich und kosten um die 80 Euro (50 ml). Die Mitarbeiter beschenken euch großzügig mit Pröbchen und anderen Accessoires wie Armbändern und Ketten.

Der Pop-up-Store eröffnete am 26. Juli und bleibt noch bis Samstag, 3. August für euch geöffnet.

Die Düsseldorfer City wird immer wieder zum Dreh- und Angelpunkt für Pop-up-Stores. Erst kürzlich machte Fashion-Youtuber Justin Fuchs mit seinem Portable-Store auf dem Schadowplatz Halt.