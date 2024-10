Düsseldorf ist um einen neuen asiatischen Supermarkt reicher. Anders als viele andere Märkte der Stadt befindet sich dieser jedoch nicht in Little Tokyo, sondern etwas weiter außerhalb der beliebten Japanmeile im Stadtteil Bilk. Was der neue Store zu bieten hat und wo genau ihr ihn findet, erfahrt ihr hier.

Neuer Asia-Markt in Düsseldorf: Optisch ein Hingucker

Schon beim Betreten des Geschäfts fällt auf: In puncto Einrichtung wurde hier nicht gespart. Denn bei Umee shoppt ihr in besonders schönem Ambiente, welches sich mit seinem minimalistischen Design von vielen andern Asia-Stores der Stadt abhebt. Im Eingangsbereich findet ihr außerdem einen kleinen Bereich mit Tischen und Stühlen, an denen ihr Platz nehmen könnt, um eure Einkäufe zu verspeisen.

So sieht das Sortiment bei Umee aus

Doch nicht nur optisch weiß Umee neugierige Besucher zu locken. So findet ihr in den Regalen des Geschäfts alles, was das Asien-Herz höherschlagen lässt: Da wäre beispielweise die große Auswahl an Getränken wie dem beliebten Mogu-Mogu-Drink und der japanischen Ramune-Limonade oder die schier endlose Auswahl an Snacks wie Keks-Stäbchen, Chips und Mochis in den verschiedensten Geschmacksrichtungen.

Daneben findet ihr hier eine Auswahl an japanischen und koreanischen Speisen und Produkten, dazu zählen unter anderem Tteokbokki (Reiskuchen), Kimchi, Tofu, würzige Soßen, verschiedene Sorten Reis, Gebäckspezialitäten wie Dorayaki (japanische Pfannkuchen) und landestypisches Gemüse. Die Kühltheke hält exotische Eiscremesorten und Gerichte zum Aufwärmen für euch bereit.

Wie es sich für einen Asia-Markt gehört, darf auch eine Abteilung mit Instant-Nudeln nicht fehlen. Hier gibt es neben den populären Buldak-Ramen, auch Sorten, die der eine oder andere mit Sicherheit noch nicht kennt.

Demnächst sollen bei Umee auch frische Gerichte erhältlich sein, die ihr im Essbereich des Geschäfts verspeisen könnt. Ein Abstecher zu Umee eignet sich somit beispielsweise auch für die Mittagspause.

Umee in Düsseldorf: Öffnungszeiten, Anfahrt, Adresse

Düsseldorfs neusten asiatischen Supermarkt findet ihr Mitten im Herzen von Bilk auf der Brunnenstraße. Da sich die Parkplatzsuche in der Umgebung oft als schwierig gestaltet, reist ihr am besten mit dem ÖPNV an. In direkter Nähe zum Store findet ihr die Straßenbahnhaltestelle Karolingerplatz. Hier halten unter anderem die Linien U71, U73, U83 sowie die 701 und 704. Ebenfalls in der Nähe des Geschäfts befindet sich die Haltestelle Bilk-S, wo die Linien S8, S11, S28 sowie die U-Bahnen U71, U72, U73 und U83 halten.

Wer lieber mit dem Auto kommen möchte, kann seinen fahrbaren Untersatz einige Meter weiter im Parkhaus der Bilker Arcaden abstellen. Pro anfangender Stunde werden hier 1,20 Euro berechnet.