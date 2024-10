Mode- und Trendbewusste dürften die Schmuckmarke „My Jewellery“ bereits aus den sozialen Netzwerken kennen. Nun könnt ihr euch allerdings auch vor Ort ein Bild vom Sortiment der beliebten Brand machen: So eröffnet am Samstag (5. Oktober) die neuste Boutique des niederländischen Unternehmens in der Düsseldorfer Altstadt.

Nach Köln und Berlin handelt es sich hierbei um den dritten Standort der Marke in Deutschland. Was euch im Laden erwartet und wie die große Neueröffnung zelebriert wird, erfahrt ihr hier.

„My Jewellery“ in Düsseldorf: Neueröffnung mit vielen Highlights

Den neusten Standort von „My Jewellery“ findet ihr auf der Flingerstraße 25. In dem 145 Quadratmeter großen Laden findet ihr alles, was das Schmuck-Herz höher schlagen lässt. So reicht das Sortiment der Boutique von modernen Klassikern, über farbenfrohe Eyecatcher bis hin zu aktuellen Trends und Geschenkideen. Im Mittelpunkt stehen jedoch selbstverständlich die puristisch bis verspielten Schmuckstücke des niederländischen Labels. Abseits von Ringen, Halsketten und Ohrringen findet ihr hier auch die aktuelle Modekollektion der Marke sowie Lifestyle-Artikel.

Zur Eröffnung des neuen Stores am Samstag dürft ihr euch außerdem auf ein großes Opening-Event freuen. Neben Snacks und Getränken stehen Goodie Bags für die ersten 100 Kunden bereit. Ab einem Einkaufswert von 50 Euro erhaltet ihr zudem passende Münzen für einen Greifautomaten, an dem man mit etwas Glück den ein oder anderen kostenlosen Artikel zusätzlich ergattern kann.

Musikalisch begleitet wird das Event von einem DJ, der von 12 bis 18 Uhr für coole Beats sorgen wird.

Das steckt hinter der Schmuckmarke „My Jewellery“

Das Familienunternehmen „My Jewellery“ entstand im Sommer 2011 aus einer Leidenschaft heraus. In den Niederlanden eröffnete Gründerin Sharon Hilgers vier Jahre später die erste Schmuckboutique in Den Bosch. Heute gibt es neben dem Onlineshop in den Niederlanden, in Belgien und nun auch in Deutschland insgesamt 26 My Jewellery Boutiquen. Im Mittelpunkt stehen Artikel aus dem Schmuck-Bereich. Aber auch Mode-, Beauty- und Lifestyle-Produkte sind in den Stores zu finden. Laut eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen rund 650 Mitarbeiter.

