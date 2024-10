Für Liebhaber der asiatischen Küche ist Düsseldorf ein regelrechtes Schlaraffenland: So wimmelt es in der NRW-Landeshauptstadt nur so von Asia-Märkten, die exotische Früchte, duftenden Reis, würzige Pasten und Soßen sowie verrückte Snacks und Drinks anbieten. Dabei fühlen wir uns beim Schlendern durch die Regale wie in fernen Ländern. Unsere fünf liebsten Adressen stellen wir euch hier vor.

Neu in Düsseldorf: Umee in Bilk

In die Liste der asiatischen Supermärkte in Düsseldorf reiht sich ganz neu Umee ein. Anders als die meisten Shops der Stadt findet ihr ihn etwas weiter außerhalb der City im Stadtteil Bilk. Obwohl es sich hierbei um einen eher kleinen Laden handelt, braucht er sich nicht vor seinen größeren Konkurrenten verstecken: So findet ihr bei Umee eine gut sortierte Auswahl an Drinks, Snacks, TK-Waren, Obst und Gemüse aus dem asiatischen Raum sowie frisch gekochte Gerichte. Diese könnt ihr übrigens auch vor Ort im Essbereich des Geschäfts verspeisen. Mehr zum neuen Asia-Markt lest ihr hier.

Adresse: Brunnenstraße 37, 40223 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr

Shop mit besonderem Gimmick: The Gangnam

Zur Eröffnung von The Gangnam bildeten sich lange Schlangen vor dem Supermarkt – allerdings nicht wegen des Sortiments, sondern dem Fotoautomaten im Eingang des Geschäfts. Dieser wird, anders als hierzulande meist üblich, mit niedlichem Zubehör wie lustigen Brillen oder Stirnbändern mit Tierohren betreten. Das skurrile Konzept erfreut sich vor allem in ostasiatischen Ländern wie Japan oder Korea großer Beliebtheit und ist hierzulande noch eine echten Seltenheit. Mehr dazu und was euch neben der Bilderbox bei The Gangnam sonst noch erwartet, lest ihr hier.

Adresse: Stresemannstraße 33, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9.30 Uhr bis 20 Uhr

Asiatische Haushaltswaren shoppen bei Dae Yang

Wer sich ein Stück Asien nicht nur in Form von Lebensmitteln nach Hause holen möchte, ist bei Dae Yang bestens aufgehoben. Im Store auf der Immermannstraße findet ihr neben einer Vielzahl von koreanischen und japanischen Produkten auch eine kleine Abteilung mit asiatischen Haushaltswaren. Hierzu zählen unter anderem Essstäbchen, Schüsseln, Brotdosen und Reisformer sowie Deko- und Drogerieartikeln wie Pflegeprodukte und Handtücher.

Adresse: Immermannstraße 21, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr

Go Asia im Karstadt-Untergeschoss

Versteckt im Untergeschoss der Karstadt-Filiale an der Schadowstraße begrüßt euch Go Asia. In den Regalen der Berliner Supermarktkette findet ihr nahezu alles, was ihr für die Zubereitung von Curry, Sushi, Ramen und Co. benötigt. Der Laden punktet zudem mit seiner großen Tiefkühlabteilung, in der unter anderem ihr Gerichte wie Dim Sum und Gyoza findet. Im Eingangsbereich gibt es außerdem eine kleine Abteilung mit Backwaren, welche aus der koreanischen Bäckerei OneOne aus Düsseldorf stammen.

Adresse: Schadowstraße 93, 40212 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr

Von Sushi bis Reiskocher: Riesige Auswahl im Hanaro Markt

Im Hanaro Markt gibt es alles, was es nicht gibt: Selbst wenn ihr auf der Suche nach etwas ganz Spezifischem seid, könnt ihr euch sicher sein, dass ihr es im koranischen Supermarkt auf der Japanmeile finden werdet. So reicht das Sortiment des Ladens von frischen Gerichten wie Sushi, Reis-Bowls und frittiertem Hähnchen bis hin zu Oktopus-Armen, Algensalat und Kit-Kat-Schokolade mit grünem Tee Geschmack. Sogar original asiatische Reiskocher könnt ihr hier kaufen. Verrückt!

Adresse: Immermannstraße 45C, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9.30 von bis 20 Uhr