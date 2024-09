Die Kürbissaison hat begonnen! Herbstliebhaber und Naschkatzen können sich auf leckere Kürbissuppen, Ofen-Hokkaidos und viele weitere Highlights freuen. Familien und Kinder stehen schon für das Kürbisschnitzen in den Startlöchern.

Jetzt fehlt nur noch der Hauptakteur. Wo gibt es die günstigsten Kürbisse in und um Düsseldorf? Wir haben uns für euch auf die Suche gemacht.

Das kosten aktuell Schnitzkürbisse in und um Düsseldorf

Gemüsehof Peters : 1,30 Euro je Kilo

: 1,30 Euro je Kilo Gut Aue : 1,55 Euro je Kilo

: 1,55 Euro je Kilo Bauerngarten Benninghoven : 2 Euro je Kilo

: 2 Euro je Kilo Sackerhof : Bis 2 Kilo: 2 Euro je Kilo, 2 bis 5 Kilo: 1,80 Euro je Kilo, 5 bis 10 Kilo: 1,40 Euro je Kilo, ab 10 Kilo: 1,20 Euro je Kilo

: Bis 2 Kilo: 2 Euro je Kilo, 2 bis 5 Kilo: 1,80 Euro je Kilo, 5 bis 10 Kilo: 1,40 Euro je Kilo, ab 10 Kilo: 1,20 Euro je Kilo Eggenhof: je nach Größe

Neben den typischen Kürbissen für Halloween gibt es auf den Höfen noch viele weitere Sorten. Wie teuer sie sind, erfahrt ihr hier.

So teuer sind Kürbisse im Bauerngarten Benninghoven

Zunächst waren wir im Bauerngarten Benninghoven in Gerresheim. Der Bauerngarten wirbt auf seiner Website mit „hochwertigen und nachhaltigen Produkte aus eigenem und regionalem Anbau“. Im Hofladen zu kaufen gibt es verschiedene Obst- und Gemüsesorten, sowie Eier, Wurst, Marmelade, Honig und Co.

Draußen erwartet euch eine XXL-Auswahl an Kürbissen. Für 2 Euro pro Kilo erhaltet ihr neben Schnitzkürbissen auch Hokkaidos, Spaghetti-Kürbisse, Honigkürbisse, Patisson-Kürbisse, Sweet-Mama-Kürbisse und die Sorte Bischofsmütze.

Wer Mikrowellenkürbisse, Zierkürbisse oder die Sorten Black Kat und Baby Boo kaufen möchte, zahlt 2,99 Euro pro Kilo. Mini-Zierkürbisse sind mit 3,99 Euro pro Kilo am teuersten.

Adresse: Ratinger Weg 16, 40629 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 18.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 8.30 bis 18 Uhr

So viel zahlt ihr für das Kürbis-Sortiment auf dem Bauernhof Gut Aue

Unser zweiter Halt war der Gut Aue am Stadtrand von Düsseldorf. Familie Huber hält hier seit über 60 Jahren Legehennen und baut auf den Äckern Weizen, Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben an. Kürbisse dürfen passend zum Herbst natürlich nicht im Sortiment fehlen.

Erhältlich sind hier Hokkaido-, Butternut- und Spaghetti-Kürbisse für 1,85 Euro pro Kilo. Halloween-Kürbisse kosten euch 1,55 je Kilo und Zierkürbisse 2,10 Euro pro Kilo. Insgesamt fällt die Auswahl hier etwas kleiner aus. Die Preise sind dafür etwas günstiger als beim Bauerngarten Benninghoven.

Adresse: Ilbeckweg 3, 40629 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 14 Uhr

Dazu passend: Kürbishöfe in NRW: Das sind die 8 schönsten Ausflugstipps

Diese Preise erwarten euch in Ratingen auf dem Sackerhof

Neben den Anlaufstellen in Düsseldorf bietet auch der Obst- und Gemüsebauernhof Sackerhof eine Vielzahl an Kürbissen an. Wer bereit ist, nach Ratingen zu fahren, erhält dort Mikrowellenkürbisse, Butternut-Kürbisse, Baked Potato Kürbisse, Muskatkürbisse und Pattison-Kürbisse für 2,49 Euro pro Kilo. Zierkürbisse erhaltet ihr hier für knapp 3 Euro pro Kilo.

Adresse: Sohlstättenstraße 60, 40880 Ratingen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Sortiment und günstige Preise beim Gemüsehof Thomas Peters

Der Gemüsehof Thomas Peters ist ein Landwirtschaftsbetrieb mit der Hauptproduktionsrichtung Freilandgemüse. Auch dort könnt ihr verschiedene Kürbissorten kaufen. Die Preise für die jeweiligen Sorten reichen von 1 Euro pro Kilo für den Riesen-Kürbis bis 1,80 Euro pro Kilo für den Hokkaido-Kürbis über 3,50 Euro für Zierkürbisse.

Adresse: Kalkstraße 23, 40489 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 8 bis 13 Uhr, zusätzlich am Freitag von 15 bis 18 Uhr

Und was kann man im Herbst mit Hund unternehmen? Das sind die schönsten Ausflüge mit Hund in NRW!

Champagnerkürbis und Co. auf dem Eggenhof in Neuss

Familie Küppers bietet auf dem Eggenhof ebenfalls eine große Kürbisauswahl an. Dort gibt es sowohl Zierkürbisse als auch verschiedene Sorten zum Verzehr. Im Sortiment sind beispielsweise Schnitzkürbisse, Hokkaido, Aladdin, Butternut, Muskatkürbis, Mikrowellenkürbis, gelbe Zentner, Spaghettikürbis, Bischofsmütze, Pink Banana und Champagnerkürbisse.

Während die Hokkaido-Kürbisse 1,50 Euro pro Kilo kosten, gibt es für alle anderen Sorten keinen Kilogramm-Preis. Die Preise variieren je nach Sorte und Größe und können zwischen 50 Cent bis 30 Euro kosten. Wer einen Großeinkauf macht und gleich 30 Kürbisse kauft, kann zudem mit einem Mengenrabatt rechnen.

Adresse: Eggenhofstraße 9, 41462 Neuss

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 8.30 bis 13 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr, Freitag von 8.30 bis 18.30 Uhr und Samstag von 8.30 bis 14 Uhr

Übrigens: in Düsseldorf gibt es auch einige Adressen, an denen ihr Äpfel selber pflücken könnt.