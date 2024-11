Kiko Milano: Make-up-Gigant aus Italien kommt nach Düsseldorf

Ob Liquid Eyeliner oder ein neuer fancy Eyeshadow mit passendem Blush und Lipgloss: All das und mehr werdet ihr schon bald in der Düsseldorfer City finden. Neben den bestehenden Kosmetik-Giganten wie Douglas, Breuninger und Sephora zieht schon in Kürze eine Filiale des italienischen Make-up-Riesen „Kiko Milano“ auf die Schadowstraße. Dort soll ein Flagship-Store des Beauty-Paradieses entstehen.

Wann eröffnet Kiko Milano in Düsseldorf?

Genauer gesagt feiert die Marke am 15. November um 10.30 Uhr die Eröffnung des Stores auf der Schadowstraße 30 in 40212 Düsseldorf. Für Presse und geladene Gäste gibt es parallel zum Store-Opening noch ein „Art Lunch“ in der Julia-Stoschek-Foundation. Nach dem Motto „Art.Beauty.Joy“ findet nach der Eröffnung des Geschäfts eine Führung mit anschließendem Lunch in der Foundation in Oberkassel statt – Mittagessen zwischen Videokunst!

Das Event soll die Säulen der Marke Kiko Milano widerspiegeln: Art, Beauty, Joy – zu Deutsch: Kunst, Schönheit, Lebensfreude.

Das ist Kiko Milano

Kiko Milano ist eine italienische Kosmetikmarke, die 1997 in Mailand gegründet wurde und sich durch eine breite Palette an hochwertigen Make-up- und Hautpflegeprodukten auszeichnet. Die Marke verfolgt das Ziel, Schönheit für alle zugänglich zu machen und bietet trendige, innovative Produkte zu erschwinglichen Preisen an.

Bekannt für ihre mutigen Farben, modernen Verpackungen und saisonalen Kollektionen, spricht Kiko Milano besonders junge, modebewusste Konsumentinnen an, die gerne mit verschiedenen Looks experimentieren. Mit einem stetigen Fokus auf Qualität und Kreativität hat sich Kiko Milano international etabliert und ist heute in zahlreichen Ländern mit eigenen Stores und einem umfassenden Online-Angebot vertreten.

