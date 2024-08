Cabaia: Pariser Taschenhersteller kommt nach Düsseldorf

Kunterbunte Rucksäcke, Kulturbeutel, Laptoptaschen und mehr mit verspielten Blumenmustern. Dafür ist Cabaia bekannt. Jetzt eröffnet das französische Unternehmen einen Store in der Düsseldorfer Carlstadt. Alle Infos dazu hier!

Das ist Cabaia aus Paris

Cabaia begann vor acht Jahren mit austauschbaren Bommeln an Beanie-Mützen aus recyceltem Material. Gründer Bastien Valensi hatte die Idee von bunten, personalisierbaren und praktischen Accessoires aus wiederverwertetem Plastik. Zusammen mit Mitgründer Emilien Foiret nahm Valensi seinen Rucksack ins Sortiment, der sich zum Bestseller entwickelte.

Offenbar trafen sie den Zeitgeist: Bereits im zweiten Geschäftsjahr konnte das Gründer-Duo ohne Angestellte eine Million Euro umsetzen. Bis heute habe Cabaia laut eigenen Aussagen über vier Millionen Accessoires verkauft und gilt als Marktführer in Frankreich. Nun startet das Unternehmen am 30. August 2024 auch eine Shop-Präsenz in Düsseldorf in der Mittelstraße 14.

Cabaia auf einen Blick

Eröffnung: 30. August 2024, 10 Uhr

Adresse: Mittelstraße 14, 40213 Düsseldorf

Anfahrt mit dem ÖPNV: Benrather Straße

Cabaia in Düsseldorf: So sind die Preise

Kleine Rucksäcke liegen zwischen 59 und 79 Euro, kleine Mäppchen bekommt ihr für 12 Euro. Mittelgroße Rucksäcke mit einer Füllmenge von 23 Litern liegen zwischen 47 und 129 Euro. Laptoptaschen bekommt ihr bei Cabaia für rund 89 Euro und Umhängetaschen für 49 Euro. Das ganze Sortiment seht ihr auch auf der Webseite des Labels.

