Wenn es ums Shopping geht, greifen viele Menschen auf den Online-Handel oder das Sortiment großer Ketten zurück. Die Aktion „Deutschland Kauf Lokal“ möchte das mit dem Voting „Deutschlands Lieblingsladen“ jedoch ändern und inhabergeführte Geschäfte aus der Region in den Fokus rücken mit dem Ziel, das lokale Kaufverhalten zu stärken und Bewusstsein für lokales Einkaufen zu schaffen.

Diese Läden aus Düsseldorf stehen zur Wahl

Zum vierten Mal können Kunden in diesem Zusammenhang für ihr Lieblingsgeschäft voten. Dafür wurden bereits mehr als 2000 Geschäfte aus ganz Deutschland für den „Deutschlands Lieblingsladen 2024“ nominiert. Unter ihnen befinden sich auch zehn Läden aus Düsseldorf. Diese sind in der ganz Stadt verteilt und reichen vom Juwelier übers Café bis hin zum TV-Profi.

Für folgende Läden aus Düsseldorf kann gewählt werden:

TV: Nagel, Urdenbacher Dorfstraße 31

Bücherober, Steinstraße 34

Espresso Perfetto, Bilker Allee 228

Eyckeler, Kölner Landstraße 136

Anziehend Store, Wissmannstraße 25

Ranzenfee & Koffertroll, Wiesenstraße 70

Juwelier Austermann by Hartusch, Kölner Landstraße 184

Pick up, Kapuzinergasse 15

Solo Boutique, Kapuzinergasse 7

Kleine Pioniere, Niederrheinstraße 81-83

So könnt ihr mitmachen

Das Voting läuft noch bis zum 21. Oktober über die Website der Aktion. Die Düsseldorfer Läden können dabei aufgerufen werden, wenn unter „Jetzt voten“ in das Suchfeld das Stichwort „Düsseldorf“ oder die Postleitzahl eingegeben wird.

Die Gewinner erhalten am „Kauf-Lokal-Tag“ am 16. November den Award zum „Lieblingsladen 2024“ verliehen. Dabei wird jeweils ein Sieger pro Bundesland gekürt. 2023 ging der Preis für NRW an den Spielwarenladen „Spielinsel“ aus Köln.

Das steckt hinter „Deutschland Kauf Lokal“

Die Aktion wurde von Frank Schuffelen, Vorstandsvorsitzender der ANWR Group, und Dr. Thomas M. Fischer, Beiratsvorsitzender der .brandcom GmbH, ins Leben gerufen. 2024 trat auch Christoph Eck-Schmidt, CEO von Bonial, der Initiative bei. „Wir wollen den Gedanken in den Köpfen der Verbraucher verankern, dass sie mit jedem Einkauf bei ihrem Händler vor Ort, ihren unverzichtbaren Beitrag für unsere vitalen Innenstädte und Gemeinden leisten. Innenstädte, in denen wir alles finden, was wir uns wünschen, und in denen wir uns jetzt und in Zukunft wohlfühlen“, heißt es Seitens Schuffelen zur Aktion.

