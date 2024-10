Terbuyken in Düsseldorf: Das neue Konzept des Bäckers ist einmalig

Bäckereien gibt es in Düsseldorf zahlreiche: In jeder belebten Straße oder an größeren Plätzen befindet sich ein Geschäft, das Brot, Brötchen, Kuchen und Co. anbietet. Bis auf das Sortiment unterscheiden sie sich jedoch meist nicht. Aus der Reihe tanzt da der neuste Standort von Terbuyken auf der Birkenstraße. Hier können Kunden zu sogenannten „Brotrettern“ werden. Wir haben der Bäckerei einen Besuch abgestattet und für euch herausgefunden, was hinter diesem Konzept steckt.

Neue Terbuyken-Filiale in Düsseldorf: Das macht sie so besonders

Anders als in den herkömmlichen Filialen von Terbuyken werden hier keine backfrischen Gebäckstücke angeboten. Stattdessen erhalten Kunden Backwaren, welche am Vortag nicht verkauft wurden. Wie Joy Terbuyken, die Frau des Geschäftsführers, der Redaktion erklärt, wolle man mit diesem Prinzip der Lebensmittelverschwendung den Kampf ansagen. Das Konzept passe dabei ideal zum Traditionsbäcker, wie sie erklärt: „Anders als in der Industrie werden unsere Backwaren in eigener Herstellung produziert. Sie sind daher auch noch am nächsten Tag frisch“.

Schon seit Längerem habe man nach einer passenden Location in Düsseldorf gesucht. Als vor einigen Monaten die Bäckerei Kamps ihren Standort auf der Birkenstraße im Szenestadtteil Flingern schloss, sah man dies als perfekten Ausgangsort für das neue Prinzip. „Die Leute hier sind bereit dafür“, so Terbuyken. Sollte das Konzept gut angenommen werden, könnten weitere Filialen folgen. Zunächst wolle man sich jedoch auf die bestehende Filiale konzentrieren: „Wir sind total gespannt, wie es wird. Jeden Tag gibt es etwas neues zu lernen.“

Vom Erlös der geretteten Backwaren wolle man sich darüber hinaus „nicht bereichern“. Stattdessen möchte die Bäckerei 25 Prozent ihres Gewinnes aus der neuen Filiale an soziale Projekte in Düsseldorf spenden. Kunden können dabei selbst entscheiden, an welche Organisationen das Geld gehen soll. Zur Auswahl stehen unter anderem das „Fairhaus Düsseldorf“, das Mentoring-Programm „MentForMigra“ und der Gemeinschaftsgarten „düsselgrün e.V.“. Es können aber auch eigene Vorschläge abgegeben werden.

Doch nicht nur das Konzept macht das neue Geschäft einzigartig. Auch in puncto Design hebt sich die nachhaltige Filiale deutlich ab. So ist die Bäckerei in frischen Grün- und hölzernen Tönen gehalten, die für ein modernes Ambiente sorgen. Sitzmöglichkeiten gibt es im kleinen, aber feinen Laden leider keine, stattdessen wird hier auf das To-Go-Prinzip gesetzt.

Das kosten Brot, Brötchen und Co. im neuen Terbuyken-Standort

Alle Backwaren werden hier zu Einheitspreisen angeboten, welche in drei Kategorien unterteilt ist. So kostet ein Leib Brot immer 2 Euro, egal für welche Sorte ihr euch entscheidet. Süße Teilchen wie Croissants, Schokobrötchen oder Zimtschnecken gibt es für 1 Euro. Brötchen erhaltet ihr sogar für nur 50 Cent das Stück. Im Vergleich zur üblichen Filiale seien die Preise somit um rund 50 Prozent günstiger, wie Terbuyken erklärt.

Das Sortiment ist dabei täglich ein anderes und abhängig davon, was in den Bäckereien der Kette am Vortag übrig bleibt. So kann es sein, dass ihr hier bei einem Besuch Pistazien-Croissants und Zimtschnecken bekommt, beim nächsten Mal allerdings nicht mehr.

Neben Gebackenem gibt es hier auch Getränke aus dem Kühlschrank sowie Heißgetränke wie verschiedene Kaffeespezialitäten, Kakao und Tee, die selbstverständlich frisch zubereitet werden. Die Preise für einen Kaffee aus fair gehandelten Bio-Bohnen fangen bei 2,40 Euro an. Die heiße Schokolade gibt’s für 3 Euro, ein wärmender Tee kostet euch 2,20 Euro.

So schmecken die nachhaltigen Backwaren

Selbstverständlich durfte ein Geschmackstest nicht fehlen. Schließlich wollten wir wissen, ob die Vortagsbackwaren überzeugen können. Unsere Wahl fiel dabei auf ein Croissant mit Pistazienfüllung. Dieses machte optisch einen guten Eindruck und war kaum von seinem frisch gebackenem Pendant zu unterscheiden. Der Knusperfaktor fehlte hingegen komplett. Dem Geschmack tat dies allerdings keinen Abbruch: Das Croissant schmeckte angenehm nach Pistazie und machte keinen trockenen Eindruck. Im Gegenteil: Die Füllung im Inneren war noch richtig schön cremig. Klare Empfehlung!

Besonderer Terbuyken: Öffnungszeiten, Adresse, Anfahrt

Den neusten Standort von Terbuyken findet ihr Mitten auf der Birkenstraße im Stadtteil Flingern. Da sich die Parkplatzsuche rund um die Straße oft als sehr schwierig gestaltet, reist ihr am besten mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV an. In unmittelbarer Nähe der Filiale findet ihr die Haltestelle Wetterstraße. Hier hält die Straßenbahnlinie 709.

Adresse: Birkenstraße 85, 40233 Düsseldorf

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 7.30 bis 15 Uhr sowie samstags von 7 bis 13 Uhr, montags, sonntags und feiertags geschlossen