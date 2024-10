9 neue und beliebte Spots in Düsseldorf – sind sie einen Besuch wert?

Ob Café, Restaurant oder Supermarkt: So gut wie jede Woche macht eine Lokalität in Düsseldorf neu auf. Gerade, wenn es sich um virale Social-Media-Trends handelt, sind Menschen bereit, lange Schlange zu stehen, um in den Genuss von außergewöhnlichen Food-Kreationen oder gehypten Marken zu kommen. Doch halten diese Neueröffnungen auch, was sie versprechen? Wir haben neun beliebten Spots einen Besuch abgestattet und sie für euch getestet.

Trendy Modeschmuck vom Hype-Label „My Jewellery“

Das beliebte Label „My Jewellery“ ist nun auch in Düsseldorf mit einem Store vertreten. Auf einer Fläche von rund 145 Quadratmetern erwartet euch alles, was das Schmuck-Herz höher schlagen lässt. So reicht das Sortiment von modernen Klassikern über farbenfrohe Eyecatcher bis hin zu aktuellen Trends und Geschenkideen. Abseits von Ringen, Halsketten und Ohrringen findet ihr hier auch die aktuelle Modekollektion der Marke sowie einige Lifestyle-Artikel. Mehr über die Boutique erfahrt ihr hier.

Unser Fazit: Der schön eingerichtete Laden bietet euch eine große Auswahl an allem, was mit Schmuck zu tun hat. Wer auf filigrane Accessoires steht, wird hier besonders fündig. Das Kleidersortiment ist hingegen romantisch angehaucht und punktet mit niedlichen Kleidern, Röcken und Strickwaren.

Adresse: Flinger Straße 25, 40213 Düsseldorf

Koranische Fotobox bei The Gangnam

In Sachen asiatische Supermärkte habt ihr in Düsseldorf die Qual der Wahl: Rund um das Japanviertel „Little Tokyo“ gibt es zahlreiche Anlaufstellen, an denen ihr euch mit Ramen, Mochi und Co. zu Genüge eindecken könnt. Ein Shop sticht jedoch besonders aus der Masse heraus: Der Asia-Markt The Gangnam. Doch dieser wird in den sozialen Medien nicht wegen seines Sortiments in die Höhe gepriesen. Tatsächlich kommen viele Menschen hierhin, um die Bilderbox im Eingang des Ladens zu benutzen.

Weiterlesen: Internationale Supermärkte in Düsseldorf: Diese sieben Adressen müsst ihr kennen

Denn anders als hierzulande üblich, wird dieser Automat mit niedlichem Zubehör betreten und verspricht so besonders großen Bilderspaß. Zur Auswahl stehen euch dabei Accessoires wie lustige Brillen, Stirnbänder mit Tierohren oder skurrile Kopfbedeckungen. Daneben könnt ihr in der Nachbearbeitung sogar wie von Zauberhand koreanische Pop-Sänger, sogenannte Idols, auf den Fotos erscheinen lassen. Ein wahrlich einzigartiges Konzept! Hier erfahrt ihr mehr darüber.

Unser Fazit: Für Fans von K-Pop oder als Erinnerungsfoto an einen Ausflug nach Düsseldorf lohnt sich der Abstecher mit großer Sicherheit. Mit einem Preis von 5 bis 15 Euro je nach Frame ist der Bilderspaß jedoch ein nicht gerade günstiges Unterfangen.

Adresse: Stresemannstraße 33, 40210 Düsseldorf

Trendige Zimtschnecken bei Cinnamood

Cinnamood bringt euch das schneckenförmige Gebäck in den ausgefallensten Sorten an den Mann bzw. die Frau. So erwarten euch hier Sorten wie Red Velvet, Oreo Roll, Bienenstich, Carrot Cake und Pistachio. Die Rolls klingen dabei genauso, wie sie schmecken: Mega lecker! Ein Großteil der angebotenen Zimtschnecken ist übrigens vegan. Verpackt werden die fancy Strudel in noch fancigere Boxen, welche silbern schimmern und optisch einiges hermachen. Auch das Innere der Zimtschnecken-Filiale ist ein echter Blickfang und garantiert das ein oder andere schicke Insta-Pic. Mehr über Cinnamood erfahrt ihr hier.

Unser Fazit: Geschmacklich weiß der hippe Laden auf ganzer Linie zu überzeugen. Auch in Sachen Vielfalt kann wohl kaum ein anderer Bäcker in Düsseldorf mithalten. Ganz günstig ist der Spaß allerdings nicht: Eine Roll gibt es für 4,20 Euro. „Fruity Rolls“ kosten sogar 4,70 Euro. Bei besonderen „Next Level“-Sorten legt ihr nochmal 20 Cent drauf. Eine 4er-Box etwa 18 Euro. Ob einem das das Geld wert ist, muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Sitzmöglichkeiten gibt es im hübschen Store leider keine. Schade!

Pouch Drinks bei Dae Yang

Der Hype um koreanische Pouch Drinks aus dem Eisbecher hat Düsseldorf im Sturm erobert. Was in ostasiatischen Ländern seit Jahren bekannt ist, löste hier einen regelrechten Anlauf auf die Asia-Märkte der Stadt aus. So zeichnete sich in vielen Stores ein Bild von leer gefegten Regalen und langen Schlangen ab – wie auch beim Supermarkt Dae Yang, der als einer der ersten auf den Trend-Zug sprang. Das Prinzip hinter den Drinks ist simpel: Ein Becher mit Eiswürfeln wird mit einem im Beutel verpackten Getränk aufgefüllt. Die Getränkesorten reichen dabei von schwarzem Kaffee bis hin zu spritziger Orange. Hier erfahrt ihr mehr über den viralen Trend.

Unser Fazit: Besonders an warmen Tagen könnt ihr euch mit einem Pouch Drink eine kühle und vor allem günstige Erfrischung sichern. So belaufen sich Becher und Getränk bei Dae Yang auf 3,30 Euro. Im Vergleich zu anderen Hypegetränken wie Bubble Tea, Matcha Latte oder einem Iced Coffee kommt ihr hier also definitiv preiswert weg. Fruchtige Sorten wie grüner Apfel waren uns im Geschmackstest allerdings deutlich zu süß.

Adresse: Immermannstraße 21, 40210 Düsseldorf

Bester Taco Düsseldorfs? Tex-Mex-Kreationen von Tacoraze

Richtig gute Tacos in Düsseldorf! Das verspricht die neue Tex-Mex-Location Tacocraze. Dabei spezialisiert sich das Team gerade einmal auf fünf Kreationen, welche als Taco, Burrito oder Quesadilla bestellt werden können. Darunter Juicy Beef mit zehn Stunden gegartem Rindfleisch, Pulled Chicken mit zwölf Stunden mariniertem Hähnchenfleisch und Tilapia-Filet mit Ananas-Jalapeno-Salsa. Damit das Ganze nicht zu langweilig wird, gibt es hier immer wieder Specials, die für Abwechslung im Programm sorgen, beispielsweise Kürbis-Tacos in der Herbstzeit. Mit seiner knalligen pink-gelben Einrichtung ist der Laden auch optisch ein Highlight. Neugierig geworden? Hier lest ihr mehr zu Tacocraze.

Unser Fazit: Trotz der überschaubaren Speisekarte ist für jeden Geschmack etwas dabei. Man merkt, dass die Küche mit Gewürzen und Geschmäckern umgehen kann – und auch keine Angst davor hat, wie die Kombination aus Weißfisch und Ananas zeigt. Am besten gefallen hat uns das klassische Juicy Beef, was übrigens auch der Favorit der Tacocraze-Inhaber ist. Auch preislich gestaltet sich der Gaumenschmaus fair: So startet ein Taco bei 3,40 Euro, im Dreierpack gibt es sie zwischen 8,90 und 13,90 Euro.

Adresse: Nordstraße 46, 40477 Düsseldorf

Endlich auch in Düsseldorf: Bubble Tea von The Alley

Boba-Liebhaber haben Grund zur Freude: Die Bubble-Tea-Kette The Alley hat endlich einen Standort in Düsseldorf eröffnet. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen X-beliebigen Tea-Store. Vielmehr öffnete mit The Alley eine der beliebtesten Adressen, wenn es um den Perlenmilchtee aus Taiwan geht. Darüber hinaus verspricht der Laden besonders hochwertigen Genuss. Wie das Unternehmen auf seiner Website schreibt, wird dafür beispielsweise Tee mit bester Qualität verwendet und das auch das Tapioka werde jeden Tag frisch gekocht. Was euch sonst noch vor Ort erwartet, erfahrt ihr hier.

Unser Fazit: Über eine Stunde standen Neugierige und Hardcore-Bubble-Tea-Fans zur Neueröffnung an. Mittlerweile haben die Wartezeiten wieder etwas abgenommen, was allerdings keines Weges gegen einen Abstecher spricht. So bekommt ihr hier ausgefallene Kreationen wie Crème Brûlée oder Ube Taro. Diese hat der ein oder andere sicherlich noch nicht probiert! Auch in puncto Geschmack weiß The Alley zu überzeugen und stellt herkömmliche Stores in den Schatten. Preislich liegen die Teas bei etwa 4,80 Euro bis 5,80 Euro und sind somit nicht teurer als bei der Konkurrenz. Klare Weiterempfehlung!

Adresse: Friedrich-Ebert-Straße 45, 40210 Düsseldorf

Smash Burger in Bao Buns bei Arca Alaçatı

Vom Burgerladen Arca Alaçatı schwärmen gleich mehrere Influencer und auch in den Google-Rezensionen wird der Laden in höchsten Tönen gelobt. Auf seiner Instagram-Seite wirbt das Restaurant aus der Türkei darüber hinaus mit den „leckersten Buns“. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um die typischen Burgerbrötchen, stattdessen gehen hier helle Brötchen, sogenannte Bao-Buns über den Tisch. Diese sind vor allem in der asiatischen Küche beliebt, werden aber auch hierzulande immer bekannter. Ebenfalls besonders bei Arca Alaçatı sind die die dünnen Fleisch-Patties, welche zuvor von den Köchen auf einer heißen Platte zerdrückt wurden und dem Smash Burger seinen Namen verleihen.

Mehr dazu: Großer Hype um Burger-Laden Arca Alaçatı in Düsseldorf: Wir haben ihn getestet!

Unser Fazit: Zum Essen werden Einmalhandschuhe serviert. Diese sorgen dafür, dass sich Besucher ihre Hände beim Essen nicht schmutzig machen, nur leider fangen die Hände mit der Zeit an zu in diesen schwitzen. Zudem kosten die Burger hier etwas mehr als der Düsseldorfer Durchschnitt, so fangen die günstigsten Bürger bei 11,90 Euro an. Dass das günstiger geht, zeigt der Burger-Preis-Index der Stadt. Nichtsdestotrotz konnten uns die Burger und Beilagen wie Chicken Tenders und Pommes geschmacklich mehr als überzeugen. Besonders die gute Würzung blieb uns dabei positiv in Erinnerung.

Adresse: Jahnstraße 57 A, 40215 Düsseldorf

Hühnchen von Rapper Luciano bei Loco Chicken

Ursprünglich war Loco Chicken ein reines Online-Unternehmen: Über Bestelldienste wie Lieferando oder Wolt konnten sich Kunden frittiertes Hähnchen nach Hause liefern lassen, ohne, dass es ein eigenes Restaurant existiert. Doch das ist jetzt anders: So gibt es seit August 2024 das erste Schnellrestaurant des Franchise in physischer Form mitten in der Düsseldorfer Altstadt. Zur Neueröffnung strömten zahlreiche Menschen in den Fastfood-Tempel, vermutlich aber auch wegen Rapper Luciano – dem Gesicht des Chicken-Restaurants. Mehr zum Opening lest ihr hier.

Bestellt wird hier am Terminal. Die Speisekarte ist dabei angenehm überschaubar: So habt ihr die Wahl zwischen Chicken Boxen und Buckets. Dabei könnt ihr noch zwischen Wings oder Filets wählen. Bei den Buckets gibt es die Option zu mixen. Außerdem gibt es verschiedene Burger, Sides sowie süße und herzhafte Waffeln. Die Dips reichen von Rosmarin-Ketchup über Trüffel- bis hin zu Harissa-Mayonnaise.

Ebenfalls spannend: Loco Chicken in Düsseldorf: Lohnt sich eine Bestellung beim KFC-Konkurrenten?

Unser Fazit: Geschmacklich überzeugt Loco Chicken durch zartes Fleisch, eine besonders knusprige Kruste in verschiedenen Geschmäckern und abwechslungsreichen Sides wie Potatoe Pops (kleine Kroketten) oder Creamy Coleslaw. Vorteil: Anders als bei herkömmlichem Fastfood bleibt kein ungutes Gefühl von einer Fett-Überdosis nach dem Essen aus. Denn die Hände werden trotz Fingerfood nicht besonders fettig – und das, obwohl die Produkte in einer gewöhnlichen Fritteuse mit Fett zubereitet werden. Preislich fällt das Chicken von Luciano im Vergleich zum Kontrahenten KFC zwar etwas teurer aus, dafür bekommt ihr Wings, Bites und Co. in deutlich größerer Portionsgröße.