Während der Corona-Krise erfinden sich viele Menschen aufgrund der vielen Zeit daheim gewissermaßen neu und suchen sich Beschäftigungen. Doch natürlich fällt das den einen leichter und den anderen schwieriger. Für die, die zur zweiten Gruppe gehören, ist Valentina Fradegrada da.

Auf Instagram hat die heiße Brünette nun nämlich ein Bild gepostet, das ihre Follower vor eine Aufgabe stellt. „Trova l’intruso“, schreibt sie dazu. Zu Deutsch: „Finde den Eindringling.“ Na, dann mal los:

Wir sehen Valentina Fradegrada in einer Badewanne liegend – natürlich komplett nackt. Doch wie gewohnt weiß sich die 28-Jährige bestens zu helfen, was die Zensur seitens Instagram angeht. Geschickt hat sie ihren makellosen Körper unter dem Schaum nämlich so versteckt, dass nichts Verbotenes zu sehen ist. Ob sie deshalb so frech lächelt? Wir können es nicht genau sagen.

Denkbar wäre nämlich auch, dass sie sich ein wenig über die Aufgabe amüsiert, die sie ihren Followern gestellt hat. Denn die ist zugegebenermaßen alles andere als schwierig: Natürlich handelt es sich bei dem Eindringling um Fradegrada selbst. Wobei wir sagen müssen, dass hier in unseren Augen alles seine Richtigkeit hat. Genau wie hier:

Den Eindringling spielen stattdessen lieber wir selbst. Wir erobern nun nämlich den Instagram-Account des Models, der mittlerweile an der 2,5-Millionen-Follower-Marke kratzt. Und selbstverständlich wollen wir euch nicht vorenthalten, was wir dort finden:

Ja, Valentina Fradegrada kann auch mit Kleidung:

Trotzdem wollen wir jetzt Stück für Stück in den Normalzustand übergehen. Und der ist nunmal (halb-)nackt. Bitte nicht vergessen nach links zu wischen oder auf den Pfeil nach rechts zu klicken:

Ohne Oberteil kann es jetzt auch an den Strand gehen:

Oder alternativ komplett nackt in den Wald:

Und zum Schluss geht’s dann ab unter die Dusche:

Die Beweise sind eindeutig: Egal, was Valentina Fradegrada macht, es ist immer alles am richtigen Ort und an der richtigen Stelle – in irgendeiner Weise von einem Eindringling zu reden, wäre also mehr als töricht. Diese Rolle haben gerne wir übernommen und werden es auch in Zukunft tun. Denn wenn es eins ist, dass hier gegen etwas verstößt, ist es das verboten gute Aussehen der Italienerin.