Sylvie Meis gehört ganz sicher zu den heißesten Exporten, die die Niederlande zu bieten haben. Die nur 1,58 Meter große Moderatorin weiß ihren Körper gekonnt in Szene zu setzen und zieht regelmäßig die Blicke auf sich. Vor allem bei Instagram bringt sie ihre Fans regelmäßig ins Schwitzen.

Spielerfrau, Model, Moderatorin, Designerin und Unternehmerin. Auf Sylvie Meis trifft all das zu. Vor allem aber sieht die 1978 in Breda geborene Schönheit einfach nur verdammt gut aus. An der Seite von Ex-Profifußballer Rafael van der Vaart, von dem sie sich 2013 scheiden ließ, zog die Blondine 2005 nach Hamburg und verzückt seitdem ihre Fans in Deutschland.

Bei Instagram folgen ihr über 1,2 Millionen Abonnenten und die bekommen dort regelmäßig etwas geboten. Als Influencerin lässt sich Meis den ein oder anderen Werbepost natürlich auch bezahlen, doch vor allem ihre werbefreien Bilder sind meist ein echter Hingucker. Glaubt ihr nicht? Dann haben wir hier einige Beweisfotos für euch. Denn so sieht es zum Beispiel aus, wenn Meis in der Karibik das neue Jahr begrüßt:

Bikini-Fotos sind zudem eine Paradedisziplin der Moderatorin, die zuletzt unter anderem für die RTL-Formate „Let’s Dance“ oder auch „Das Supertalent“ vor der Kamera stand. Hin und wieder gibt es den Augenschmaus aber auch mal im Bewegtbild. In diesem kurzen Video-Clip etwa zeigt Meis, wie sie an ihrer Bräune arbeitet.

Und auch hier wird schnell deutlich: Ja, Bikini kann Meis definitiv tragen. Ganz gleich, ob türkis gemustert oder einfach nur gold-glänzend. Es sitzt einfach alles perfekt.

Doch nicht nur in sommerlicher Bademode macht die Niederländerin eine atemberaubende Figur. Auch in schmucken Ausgeh-Outfits hätte Meis wohl fast jeder Mann gerne an seiner Seite. Und wer glaubt bei diesen Beinen schon, dass Meis nur 1,58 Meter misst?

Ein weiteres Beispiel? Gerne doch! Hier etwa trägt sie ein glitzer-gelbfarbenes Kleid mit weitem Beinausschnitt.

Und wer sich fragt, was Meis drunter trägt, der bekommt ebenfalls Antworten. Denn als Unternehmerin und Model hat sie, die ohne jeden Zweifel zu unseren „sexy Promi-Frauen über 40“ zählt, nicht nur eigene Dessous-Kollektionen mit einem bekannten niederländischen Unterwäsche-Label entworfen, sondern mit „Slyvie Designs“ auch gleich mal ihre eigene Dessous- und Bademodenlinie gegründet. Und die Ergebnisse können sich absolut sehen lassen. Oder wie denkt ihr über die drei nachfolgenden Bilder?

Und wenn es dann Richtung Bett geht, wird es keinen Hauch weniger sexy. Ein weißes, mit Spitze besetztes Negligé, beschert vielen ganz sicher schöne Träume…

Der Haken an der Sache: Meis ist glücklich vergeben. Der Glückliche ist der Thüringer Künstler Niclas Castello. Verlobt haben sich die beiden Ende 2019, kennengelernt hatten sie sich auf der Hochzeit von Model Barbara Meier und Klemens Hallmann im Juni.

Zuvor war Meis immer mal wieder verliebt und auch verlobt. Im April 2017 hatte sie die Verlobung mit dem Geschäftsmann Charbel Aouad bekannt gegeben. Im Oktober desselben Jahres hatte sich das Paar jedoch wieder getrennt.