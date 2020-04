Bonnie Strange mag ihren Körper. Daran lässt sie überhaupt keine Zweifel aufkommen. Manchmal völlig nackt, manchmal sehr freizügig präsentiert sich das Model – mit bürgerlichem Namen Jana Weilert – auf ihrem Instagram-Account.

Dieses Foto hat es in sich. Komplett mit grüner Farbe bemalt und splitterfasernackt, ließ sich die 32-Jährige ablichten. Ein heißer Look. „Vegan“, schrieb sie darunter. Ins Auge stechen besonders ihre unverdeckten Brüste. Die Nippel retuschierte das Model jedoch weg, um nicht gegen die Instagram-Richtlinien zu verstoßen, gegen die Sängerin Jennifer Weist jüngst noch protestierte – mit einem Nacktbild.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Bonnie Strange, die neben ihrem Model-Dasein auch als Moderatorin und Sängerin unterwegs ist, kam mit zwei Jahren aus Sibirien nach Deutschland, wuchs in Neuss auf und besuchte eine Modeschule in Düsseldorf. 2010 ließ sie sich auf eine Beziehung mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht ein und nahm noch vor der Trennung zwei Jahre später ihren Künstlernamen an.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Anschließend heiratete sie den Mode-Blogger Carl Jakob Haupt in Las Vegas, ließ sich jedoch 2014 schon wieder scheiden. Im Mai dieses Jahres brachte die 32-Jährige dann eine Tochter zur Welt. Doch auch mit ihrem damaligen Freund wurde es nichts Langfristiges: Schon vor der Geburt trennte sie sich wieder vom Schauspieler Leebo Freeman.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Wir zeigen euch weitere Bilder des Models:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

2018 posierte sie nackt für die deutsche Ausgabe des Männermagazins „Playboy“. Damit steht sie weiteren deutschen Promis in einer Reihe, die sich nackt für den „Playboy“ fotografieren ließen. Hier haben wir eine Übersicht für euch.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Und wir haben noch weitere heiße Bilder des Playboy-Models:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Im Badeanzug macht sie auch eine gute Figur:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Ohne Oberteil geht es aber auch:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Bonnie Strange ist schon eine echte sexy Mama:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Dieses Strand-Outfit halten wir nicht für alltagstauglich:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Im Bikini gefällt und Bonnie besser:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Zeit für eine Kokosnuss:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Sie ist eine echte Powerfrau, aber am Bizepsumfang muss sie noch arbeiten:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Model und Influencerin Bonnie Strange ist ein echter Männertraum. Sie war schon nackt im Playboy zu sehen. Und dabei ist sie nicht alleine. Hier haben wir eine Liste für euch mit deutschen Prominenten, die schon nackt für das Männermagazin posierten.